В Латвии пограничники пристают к россиянам с "вопиющим требованием"

В Латвии пограничники пристают к россиянам с "вопиющим требованием"
Фото: www.unsplash.com
Европейцы давно забыли основы демократии

Граждане нашей страны продолжают на собственной шкуре ощущать, во что может вылиться непримиримость взглядов западного мира с нашим. Так, громко рассуждающие о свободе слова европейцы ведут себя максимально не-демократическим образом и буквально склоняют россиян к собственной позиции по ситуации. Недавно стало известно о вопиющих провокациях при въезде в латвийское государство.

Так, люди, которые пытаются попасть в Европу через Латвию, сталкиваются с весьма неоднозначным поведением пограничников. Об этом рассказали в посольстве нашей страны в республике, передает телеканал "360".

Оказалось, что при пересечении границы наших сограждан заставляют поставить подпись на сомнительном заявлении с "осуждением российских властей", сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Отмечается, что если россиянин идет в отказ и не хочет подписывать подсунутую латышами бумажку, его могут не пустить на территорию страны и даже внести в особый "черный список". В посольстве подчеркнули, что считают подобные требования "вопиющими" и резко осуждают действия Риги.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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