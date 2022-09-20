Жители Евросоюза взвыли от действий собственных политиков

Как известно, крупномасштабная антироссийская программа санкций привела к тому, что жители Европы остались без дешевых энергетических ресурсов. При этом, в первую очередь, от этого страдают простые европейцы – их заставляют понижать температуру в квартирах, а также строго экономить газ. Забавный перфоманс на эту тему устроил житель Ростова-на-Дону.



Молодой человек запустил круглосуточную трансляцию в социальных сетях с непрерывно горящими газовыми конфорками – для современного европейца сегодня это непозволительная роскошь.

Очевидно, что русофобские настроения, захватившие часть Евросоюза, привели к тому, что россияне не испытывают особой жалости к жителям ЕС, вынужденным страдать из-за собственных политиков. Так, ростовчанин решил подлить масла в огонь и запустил трансляцию под музыку из знаменитой военной песни "Катюша".

"Из России с любовью", – так молодой человек назвал трансляцию.

В описании к каналу указано, что русскому парню нужно всего 1,44 евро в месяц для того, чтобы использовать газ в неограниченных объемах. Разумеется, такие роскошные условия заставляют европейцев кусать локти и завидовать.