"Из России с любовью": ростовчанин едко подколол страдающих от холода европейцев

"Из России с любовью": ростовчанин едко подколол страдающих от холода европейцев
Фото: www.unsplash.com
Жители Евросоюза взвыли от действий собственных политиков

Как известно, крупномасштабная антироссийская программа санкций привела к тому, что жители Европы остались без дешевых энергетических ресурсов. При этом, в первую очередь, от этого страдают простые европейцы – их заставляют понижать температуру в квартирах, а также строго экономить газ. Забавный перфоманс на эту тему устроил житель Ростова-на-Дону.

Молодой человек запустил круглосуточную трансляцию в социальных сетях с непрерывно горящими газовыми конфорками – для современного европейца сегодня это непозволительная роскошь.

Очевидно, что русофобские настроения, захватившие часть Евросоюза, привели к тому, что россияне не испытывают особой жалости к жителям ЕС, вынужденным страдать из-за собственных политиков. Так, ростовчанин решил подлить масла в огонь и запустил трансляцию под музыку из знаменитой военной песни "Катюша".

"Из России с любовью", – так молодой человек назвал трансляцию.

В описании к каналу указано, что русскому парню нужно всего 1,44 евро в месяц для того, чтобы использовать газ в неограниченных объемах. Разумеется, такие роскошные условия заставляют европейцев кусать локти и завидовать.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Меткий удар ВС РФ резко усложнил работу американских HIMARS на Украине

Бойцы ликвидировали стратегически важную цель

"Больше никогда": в Германии жестко высказались о "Северном потоке – 2"

Дешевая энергия не интересует немецких политиков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей