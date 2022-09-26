Токио активно поддерживает Запад

Сегодня, 26 сентября, стало известно об очередном ударе со стороны Страны восходящего солнца. Сообщается, что Токио принял решение ввести санкционные ограничения против двух десятков российских компаний, а также одного частного лица.



Как отмечает телеканал "360", японские власти объясняют данные действия "вкладом" в урегулирование ситуации на территории украинского государства.

Интернет-издание "Общественная служба новостей" добавляет, что, в первую очередь, введенные Японией ограничения касаются сферы химического оружия. Так, Токио ввел запрет на экспорт в нашу страну товаров, связанных с таким вооружением.