Япония нанесла санкционный удар по России в сфере химоружия

Токио активно поддерживает Запад

Сегодня, 26 сентября, стало известно об очередном ударе со стороны Страны восходящего солнца. Сообщается, что Токио принял решение ввести санкционные ограничения против двух десятков российских компаний, а также одного частного лица.

Как отмечает телеканал "360", японские власти объясняют данные действия "вкладом" в урегулирование ситуации на территории украинского государства.

Интернет-издание "Общественная служба новостей" добавляет, что, в первую очередь, введенные Японией ограничения касаются сферы химического оружия. Так, Токио ввел запрет на экспорт в нашу страну товаров, связанных с таким вооружением.

Источник: Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ✓ Надежный источник
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