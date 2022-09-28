Евросоюз согласился выполнить главную просьбу Путина по санкциям

Евросоюз согласился выполнить главную просьбу Путина по санкциям
Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/www.globallookpress.com
Ограничения с некоторых отраслей российской экономики начнут снимать

Заключение зерновой сделки между Киевом, Москвой и Анкарой негласно подразумевало, что Евросоюз согласился ослабить санкционное давление в отношении экспорта российских удобрений. По крайней мере, российский лидер Владимир Путин в каждой своей речи, затрагивающей зерновые договоренности, подчеркивал, что Запад до сих пор так и не предпринял никаких шагов в отношении этого внешнего направления российской экономики. 

После нескольких напоминаний глава России публично высказался на тему вывоза зерна из Украины, заявив, что значительная часть поставок пошла не в развивающиеся страны, как договаривались ранее, а в развитые. По его словам, причин для продления соглашения больше нет. Он также отметил, что снятие санкций с экспорта российских удобрений помогло бы в перспективе улучшить кризисную ситуацию в сельскохозяйственной сфере в мире. 

В новом пакете рестрикций, которые готовятся к рассмотрению Евросоюзом в ответ на референдумы, европейцы намерены и дальше продолжить давить на Россию экономически, но с одним нюансом – меры против экспорта удобрений, цемента и некоторых видов продукции будут сняты в качестве жертвы, передает Politico.

При этом новые ограничения будут предполагать предельную фиксацию цены на нефть. Украина пытается протолкнуть для обсуждения и меры в отношении российской ядерной энергетики, которая занимает лидирующий сектор в производстве обогощенного урана, но пока ЕС сомневается в ее необходимости. 

Брифинг по новым санкциям в отношении России Еврокомиссия запланировала на 28 сентября, сообщает телеканал "360"

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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