Ставки повышаются

Белый дом готовится к принятию очередных санкционных мер против Российской Федерации. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет об ограничениях использования платежной системы "Мир", а также такиих российских финансовых институтов, как Национальный клиринговый центр с расчетным депозитарием.

Wall Street Journal пишет, ссылаясь на собственные источники, что Штаты готовы расширить контроль над экспортом в отношении товаров из Российской Федерации.

Таким образом, говорится в сообщении, администрация в Белом доме усиливает "финансовый кордон", который планомерно пытается выстроить вокруг экономического пространства Российской Федерации, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее мы писали, что ЕС готов снять санкции на экспорт российских удобрений.