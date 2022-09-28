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Белый дом готовится к принятию очередных санкционных мер против Российской Федерации. Как пишет The Wall Street Journal, речь идет об ограничениях использования платежной системы "Мир", а также такиих российских финансовых институтов, как Национальный клиринговый центр с расчетным депозитарием.
Wall Street Journal пишет, ссылаясь на собственные источники, что Штаты готовы расширить контроль над экспортом в отношении товаров из Российской Федерации.
Таким образом, говорится в сообщении, администрация в Белом доме усиливает "финансовый кордон", который планомерно пытается выстроить вокруг экономического пространства Российской Федерации, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее мы писали, что ЕС готов снять санкции на экспорт российских удобрений.
Окончательное решение будет известно после проведения голосования
Ограничения с некоторых отраслей российской экономики начнут снимать