США анонсировали месть Путину за новые территории в составе России

США анонсировали месть Путину за новые территории в составе России
Джо Байден. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Пошли в ход старые добрые методы

Соединненные Штаты намерены объявить 30 сентября об очередных санкционных мерах против Российской Федерации. Поводом стало\ референдум в четырех регионах, а также вхождение территорий в состав РФ, заявил журналист NBC Петер Александр, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.

Американец уточнил, что таким образом администрация Джо Байдена выражает ответ на административно-территориальное расширение границ Российской Федерации.

Фактически Вашингтон заявит, что анонсированные меры станут следствием очередных "экономических издержек".

30 сентября глава РФ выступил с речью перед подписанием договоров о вступлении новых территорий в состав государства, заявив, что вхождение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также ЛДНР, является итогом волеизъявления миллионов людей, передает телеканал МИР24.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что произойдет после присоединения новых регионов к России: озвучен прогноз

Ситуация может развернуться в неожиданном ключе

Названа первая цель вероятного ядерного удара России

Москва может пойти на этот шаг в качестве ответа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей