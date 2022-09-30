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Соединненные Штаты намерены объявить 30 сентября об очередных санкционных мерах против Российской Федерации. Поводом стало\ референдум в четырех регионах, а также вхождение территорий в состав РФ, заявил журналист NBC Петер Александр, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.
Американец уточнил, что таким образом администрация Джо Байдена выражает ответ на административно-территориальное расширение границ Российской Федерации.
Фактически Вашингтон заявит, что анонсированные меры станут следствием очередных "экономических издержек".
30 сентября глава РФ выступил с речью перед подписанием договоров о вступлении новых территорий в состав государства, заявив, что вхождение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также ЛДНР, является итогом волеизъявления миллионов людей, передает телеканал МИР24.
Ситуация может развернуться в неожиданном ключе