Пошли в ход старые добрые методы

Соединненные Штаты намерены объявить 30 сентября об очередных санкционных мерах против Российской Федерации. Поводом стало\ референдум в четырех регионах, а также вхождение территорий в состав РФ, заявил журналист NBC Петер Александр, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.

Американец уточнил, что таким образом администрация Джо Байдена выражает ответ на административно-территориальное расширение границ Российской Федерации.

Фактически Вашингтон заявит, что анонсированные меры станут следствием очередных "экономических издержек".

30 сентября глава РФ выступил с речью перед подписанием договоров о вступлении новых территорий в состав государства, заявив, что вхождение освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также ЛДНР, является итогом волеизъявления миллионов людей, передает телеканал МИР24.