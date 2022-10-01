Bloomberg: Путин в очередной раз переиграл Запад

Bloomberg: Путин в очередной раз переиграл Запад
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
И обернул провальный "санкционный блицкриг" в свою пользу

Россия является первой страной, которой принадлежит рекорд по введенным со стороны Запада санкционным мерам. Однако парадокс ситауции в том, что даже такие беспрецедентные меры не стерли страну с лица земли, пишет обозреватель Дэниел Флэтли в материале, опубликованном Bloomberg.

Несмотря на постоянные ограничения, доходы РФ выросли из-за роста стоимости энергоносителей. В дальнейшем, считает автор, Кремль сможет и дальше поддерживать государственную экономику за счет доходов от продажи энергоресурсов. Для Запада же в этом случае остро стоит вопрос об эффективности ранее принятых мер.

Штаты же в ответ на вхождение в состав РФ освобожденных территорий Украины и Донбасса разразились санкциями против российских чиновников – включая финансовый сектор, который Белый дом ранее не трогал (главу ЦБ Эльвиру Набиуллину). Проблема в том, что решимости Путина такие меры не поубавили.

Ранее глава РФ открыто обвинил Запад в диверсиях на всех нитях "Северных потоков".

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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