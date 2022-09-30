Кремль открыто обвинил Запад во взрывах "Северных потоков"

Кремль открыто обвинил Запад во взрывах "Северных потоков"
Владимир Путин. Фото: Konstantin Zavrazhin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
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Западные элиты являются конечными бенефициарами происходящих на территории Европейского союза хаотичных политических процессов. Именно они несут прямую ответственность за диверсии, организованные ранее в Балтийском море на "Северных потоках", заявил глава РФ Владимир Путин.

Глава РФ заявил о непосредственной причастности "англосаксов" к подрывам нитей в рамках выступления, приуроченного к подписанию документов об официальном вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России, указав, что именно западным элитам выгоден подрыв суверенитета Евросоюза, от которого Соединенным Штатам необходимо избавиться как от мешающего конкурента.

Трансляция выступления президента России – в материале "Утра".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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