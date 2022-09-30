Лидер обратился к народу с объемной речью

Глава России начал выступление в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Владимир Путин выступает с речью перед подписанием договоров о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Согласно новому решению президента, количество регионов в России увеличится до 89. Прямая трансляция выступления Владимира Путина – в материале "Утра".

15:49 "Разве мы хотим, чтобы вместо мамы и папы у нас был "родитель № 1"? Совсем спятили что ли?" – Путин – о нравственном положении на Западе.

15:46 Есть все основания полагать, что западные элиты не собираются искать выход из мирового кризиса, который произошел по их вине. Есть опасения, что они готовы взять привычные им "прицелы". Свои проблемы он однажды решил с помощью Первой мировой войны – а позднее и Великой депрессии. Кризис 1980-х обострился по тем же причинам, и преодолеть их удалось Западу за счет развала СССР и войн в мире. Теперь "заткнуть дыры" пытаются Россией. Есть вероятность, что Вашингтон вновь попытается привести мир к коллапсу.

15:45 Правду утопили мифами и фейками, Запад врет, как Геббельс, насаждая свою пропаганду.

15:44 Под прицелом Запада – все, даже страны СНГ. "Санкционный блицкриг" против России не удался – такие планы обрадовали не всех. Большинство государств выбирают разумный путь сотрудничества с Россией. Такой непокорности Запад, действовавший по шаблону шантажом, не ожидал.

15:42 Взрывы на "Северных потоках" – диверсия англосаксонских элит.

15:40 Разрушительная политика Запада привела к гибелям миллионов населения. Сейчас из Украины под предлогом продовольственной безопасности зерно для бедных стран идет на самом деле в Европу – беднейшим странам приходит лишь 5%. Американские элиты ослабляют таким образом своих конкурентов, от которых требуют новых санкций против России. Европейские политики прекрасно понимают ситуацию, однако покорно выполняют приказ своих хозяев, обслуживая их интересы.

15:36 "Мы гордимся тем, что именно наша страна начала в мире антиколониальное движение" – Путин.

15:33 "Кто вообще видел и согласовывал эти правила? Сплошной обман и двойные стандарты. Для дураков. Россия по таким правилам жить не будет" – Путин – о навязанных правилах Запада, который решает, кто имеет право на самоопределение, а кто – нет.

15:27 Запад тридцать лет считает, что россине должны мириться с его диктатом. Страшные и девяностые голодные годы прошли – но Россия устояла и окрепла, несмотря на поиск Запада ударить по ней и раздробить, стравить между собой народы великой страны. Причины гибридной войны против России именно в том, что Запад желает превратить россиян в "послушных рабов".

15:26 Мы сделаем все, чтобы защитить наших людей – отстроим школы и больницы, восстановим инфраструктуру и заводы, обеспечим нужный уровень безопасности.

15:25 Путин призвал Киев немедленно отказаться от политики истребления мирного населения и сесть за стол переговоров. К свободному волеизъявлению народа нужно относиться с уважением.

15:24 За восемь лет Киев пугал Донбасс и восток Украины репрессиями. Все хозяева политического руководства Украины на Западе должны знать: жители освобожденных территорий и Донбасса становятся гражданами Российской Федерации – навсегда.

15:23 Развал СССР и соглашение в Беловежской пуще – самоуправство и эгоизм правящих тогда элит, разваливших великую страну и разъединившую миллионы людей. За последствия приходится расплачиваться до сих пор, но нет ничего сильнее веры миллионов людей, считающих себя частью России, заявил Путин.

15:21 Президент попросил почтить память павших за освобождение территорий героев России минутой молчания.

15:19 Воссоединение РФ с освобожденными территориями – воля миллионов людей и их неотъемлемое право, заявил глава государства.

15:18 Глава РФ обратился к россиянам, а также жителям освобожденных территорий и ЛДНР.