Запад пустил все припасы на помощь ВСУ

Североатлантический альянс откажется вступать в открытый военный конфликт с Российской Федерацией, даже если для коллективного Запада положение дел на Украине пойдет по самому худшему сценарию. Соответствующего мнения придерживается экс-замкомандующего силами альянса в ЕС Ричард Ширрефф.

Подобный сценарий возможен лишь при нападении на одного из членов альянса. Однако проблема в том, что в НАТО не готовы и к такому развитию событий. Принцип коллективной защиты не так уж незыблем. Его соблюдение возможно лишь при оперативной мобилизации резервов, однако сокращение обороны, происходившее годы, не позволит экстренно восстановить потерянные возможности.

"Речь идет о переводе промышленности для производства артснарядов и противотанковых ракет. Нужно будет не только пополнять переданные Украины припасы, но и наращивать собственные – сейчас у нас пусто", – заявляет экс-замкомандующего.