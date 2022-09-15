Newsweek: война с Россией обернется настоящим кошмаром для НАТО

Newsweek: война с Россией обернется настоящим кошмаром для НАТО
Capt. Tobias Cukale/www.globallookpress.com
Запад пустил все припасы на помощь ВСУ

Североатлантический альянс откажется вступать в открытый военный конфликт с Российской Федерацией, даже если для коллективного Запада положение дел на Украине пойдет по самому худшему сценарию. Соответствующего мнения придерживается экс-замкомандующего силами альянса в ЕС Ричард Ширрефф.

Подобный сценарий возможен лишь при нападении на одного из членов альянса. Однако проблема в том, что в НАТО не готовы и к такому развитию событий. Принцип коллективной защиты не так уж незыблем. Его соблюдение возможно лишь при оперативной мобилизации резервов, однако сокращение обороны, происходившее годы, не позволит экстренно восстановить потерянные возможности.

"Речь идет о переводе промышленности для производства артснарядов и противотанковых ракет. Нужно будет не только пополнять переданные Украины припасы, но и наращивать собственные – сейчас у нас пусто", – заявляет экс-замкомандующего.

Альянс, однако, пообещал усилить свое присутствие на восточном фланге из-за России – с таким заявлением ранее выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник: Newsweek ✓ Надежный источник
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