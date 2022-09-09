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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается разместить новые силы на восточной границе Европы. Это, по его словам, собираются предпринять из-за России. Такое заявление он сделал во время совместной конференции с Энтони Блинкеном в Брюсселе.
По его словам, для Москвы это станет "однозначным сигналом", что в НАТО готовы воевать и "защищать каждый дюйм своей территории".
Генсек считает, что если Украина прекратит боевые действия, то ее существование как страны в этот момент будет прекращено.
"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", – заявил он.
Столтенберг отметил, что НАТО уже поставила Украине огромный объем вооружений и боеприпасов, уменьшив свои запасы, но альянс должен стремиться не допустить победы России.
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