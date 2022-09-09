В НАТО пригрозили России своими войсками

В НАТО пригрозили России своими войсками
Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Альянс собирается перебросить солдат на восток

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс собирается разместить новые силы на восточной границе Европы. Это, по его словам, собираются предпринять из-за России. Такое заявление он сделал во время совместной конференции с Энтони Блинкеном в Брюсселе. 

По его словам, для Москвы это станет "однозначным сигналом", что в НАТО готовы воевать и "защищать каждый дюйм своей территории". 

Генсек считает, что если Украина прекратит боевые действия, то ее существование как страны в этот момент будет прекращено. 

"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", – заявил он.

Столтенберг отметил, что НАТО уже поставила Украине огромный объем вооружений и боеприпасов, уменьшив свои запасы, но альянс должен стремиться не допустить победы России.

Источник: C-SPAN ✓ Надежный источник
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