На Западе активно разминают тему запрещенных бомб

В последнее время со стороны западных государств все чаще звучат разговоры по поводу возможного начала ядерной зимы и глобального смертоносного конфликта с применением этого оружия. Такие тенденции ожидаемо вызывают большую тревогу. При этом, как повелось, главным виновником возможной трагедии уже заранее назначили Россию. Так, США серьезно рассуждают о том, как наказать Москву в случае ядерного удара.



С заявлением на этот счет выступил американский президент Джо Байден. Главнокомандующий Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что "участи" Российской Федерации, если она использует ядерное или химическое оружие на территории украинского государства, не позавидуешь.

Мол, западные страны готовы объединиться и строго наказать Москву, если она нажмет на ядерную кнопку. Впрочем, Байден не стал раскрывать, какие конкретно шаги подготовил Запад в случае такого развития событий.

"Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были", – приоткрыл завесу тайны американский президент.

Разумеется, американец тактично не стал вспоминать, что единственная страна, которая использовала ядерное оружие для уничтожения людей – это США. Удары по японским городам Хиросиме и Нагасаки привели к десяткам тысяч невинных жертв.