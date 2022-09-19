Американец рассказал о частном разговоре с экс-главой РФ

Бывший американский главнокомандующий Билл Клинтон решил поделиться с широкой общественностью деталями частной беседы с экс-президентом России Борисом Ельциным по поводу расширения Североатлантического альянса на восток.



Многие политики и эксперты всегда расценивали такое продвижение западного военного блока как прямую агрессию против нашей страны. Клинтон решил поинтересоваться у Ельцина, что он думает на этот счет, отмечает телеканал "360". В частности, пугает ли российского лидера перспектива получить удар по родной стране, например, с натовской базы в Польше.

Клинтон утверждает, что Ельцин ответил отрицательно, однако обратил внимание, что многие в РФ "помнят Гитлера и Наполеона" и вполне допускают проявление агрессии со стороны коллективного Запада.

Более того, бывший американский лидер заявил, что НАТО никогда не собиралась атаковать Москву. Клинтон также добавил, что лично предлагал России не только партнерство с западным блоком на особых условиях, но и "потенциальное вхождение в альянс", передает РИА ФАН.