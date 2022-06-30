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Сегодня уже очевидно, что государства Европейского союза, как и Соединенные Штаты Америки находятся в весьма плачевном положении. Бесконечное санкционное давление на другие державы, а также отчаянные попытки сохранить свою власть привели к абсолютно противоположным результатам. Своим мнением на этот счет поделился российский лидер Владимир Путин.
Глава Российской Федерации констатировал, что сегодня западные державы собственными руками загнали тебя в тупик. Положение Евросоюза и Соединенных Штатов действительно выглядит весьма плачевно: резкий скачок инфляции, проблемы с энергоресурсами – все это не самым наилучшим образом сказывается на жизни простых людей.
"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", – объяснил Владимир Владимирович.
Как отметил глава российского государства, такой печальный для западных держав исход произошел потому, что они не сумели предвидеть тенденции, которые приведут к резкому ослаблению их глобального доминирования.
Путин также подчеркнул, что наша Служба внешней разведки продолжает уделять особое внимание стратегическому прогнозированию развития международных процессов.
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