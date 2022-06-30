"Загнали себя в ловушку": Путин метко описал незавидное положение Запада

"Загнали себя в ловушку": Путин метко описал незавидное положение Запада
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Страны оказались не способны адекватно оценить ситуацию

Сегодня уже очевидно, что государства Европейского союза, как и Соединенные Штаты Америки находятся в весьма плачевном положении. Бесконечное санкционное давление на другие державы, а также отчаянные попытки сохранить свою власть привели к абсолютно противоположным результатам. Своим мнением на этот счет поделился российский лидер Владимир Путин.

Глава Российской Федерации констатировал, что сегодня западные державы собственными руками загнали тебя в тупик. Положение Евросоюза и Соединенных Штатов действительно выглядит весьма плачевно: резкий скачок инфляции, проблемы с энергоресурсами – все это не самым наилучшим образом сказывается на жизни простых людей.

"Коллективный Запад загнал себя в ловушку", – объяснил Владимир Владимирович.

Как отметил глава российского государства, такой печальный для западных держав исход произошел потому, что они не сумели предвидеть тенденции, которые приведут к резкому ослаблению их глобального доминирования.

Путин также подчеркнул, что наша Служба внешней разведки продолжает уделять особое внимание стратегическому прогнозированию развития международных процессов.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Козел отпущения": раскрыта неожиданная роль Украины в большой игре Запада

Киев стал разменной монетой

Западу пора прощаться с любимым однополярным миром - Путин

Прежний порядок ушел в прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей