Что выторговала Турция за членство Финляндии и Швеции в НАТО

Что выторговала Турция за членство Финляндии и Швеции в НАТО
Tunahan Turhan/www.globallookpress.com
Пахнет тут не курдами, а деньгами

Анкаре в итоге достигла соглашения с коллегами из Североатлантического альянса по членству Швеции и Финляндии в организации. Таким образом, отмечает политолог Владимир Сергиенко, процесс вступления североевропейских стран в НАТО будет разблокирован.

Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объявил, что члены организации достигли согласия. Более того, лидеры стран, которые намерены войти в состав НАТО, примут соответствующие приглашения уже в среду, 29 июня. После этого будет заявлено о процессе ратификации.

По словам политолога, в действительности Турция преследовала нечто большее, чем выполнение своих требований от двух стран по Рабочей партии Курдистана. Анкаре, вероятнее всего, обещали технологии, ранее запрещенные из-за санкций, американские самолеты, макрокредитование и "откровенный инвестиционный пакет".

"Почему так думаю? Потому что не нашел там ни у кого красивых глазок", – выразил мнение политолог.

В Анкаре же заявили, что Стокгольм и Хельсинки приняли ее требования о сотрудничестве в борьбе с РПК.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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