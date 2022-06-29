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Анкаре в итоге достигла соглашения с коллегами из Североатлантического альянса по членству Швеции и Финляндии в организации. Таким образом, отмечает политолог Владимир Сергиенко, процесс вступления североевропейских стран в НАТО будет разблокирован.
Накануне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг объявил, что члены организации достигли согласия. Более того, лидеры стран, которые намерены войти в состав НАТО, примут соответствующие приглашения уже в среду, 29 июня. После этого будет заявлено о процессе ратификации.
По словам политолога, в действительности Турция преследовала нечто большее, чем выполнение своих требований от двух стран по Рабочей партии Курдистана. Анкаре, вероятнее всего, обещали технологии, ранее запрещенные из-за санкций, американские самолеты, макрокредитование и "откровенный инвестиционный пакет".
"Почему так думаю? Потому что не нашел там ни у кого красивых глазок", – выразил мнение политолог.
В Анкаре же заявили, что Стокгольм и Хельсинки приняли ее требования о сотрудничестве в борьбе с РПК.
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