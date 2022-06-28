Страны подписали совместное заявление

Канцелярия финского президента сообщила, что Турция собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО уже на этой неделе. После переговоров в Мадрите сторонам удалось прийти к соглашению, передает РИА "Новости".

Ниинисте рассказал, что прорыв произошел после того, как Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум "о расширении их полной поддержки в борьбе с угрозами безопасности друг друга".

По данным администрации Эрдогана, представители обеих стран согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана.

Конкретные шаги по вступлению обеих стран в альянс будут согласованы союзниками в течение двух дней. Хельсинки, Стокгольм и Анкара обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявлял, что у претендующих на членство в НАТО стран нет другого выбора, кроме как учесть опасения Анкары по вопросу терроризма.

По данным финских СМИ, Турция, Финляндия и Швеция уже приступили к разработке совместного документа, который позволит Хельсинки и Стокгольму присоединиться к военному блоку.