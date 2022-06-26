Американцы пофантазировали о страшных последствиях "русской агрессии"

С каждым днем ситуация в мировом пространстве становится все более накаленной. Особо кровожадные западные деятели во всю разминают тему возможного ядерного конфликта. Дошло до того, что в Соединенных Штатах Америки и вовсе начали обсуждать разные сценарии страшного коллапса. Разумеется, роль главного "мирового агрессора" с легкой руки американцев возложена на нашу страну.



Так, эксперты авторитетного американского издания The Atlantic считают, что на данный момент существует два возможных сценария начала ядерной войны. Оба они связаны с ситуацией на территории украинского государства.

Так, по мнению специалистов-американцев, один из сценариев возможного удара подразумевает, что российские военные якобы решат нанести предупреждающий для мирового пространства удар и разорвут бомбу над акваторией Черного моря. Второй вариант в фантазиях аналитиков из США подразумевает удар по киевскому руководству.

Судя по всему, эта статья является очередным материалом, который должен поработать на создание образа "империи зла" вокруг нашего государства.