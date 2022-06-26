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С каждым днем ситуация в мировом пространстве становится все более накаленной. Особо кровожадные западные деятели во всю разминают тему возможного ядерного конфликта. Дошло до того, что в Соединенных Штатах Америки и вовсе начали обсуждать разные сценарии страшного коллапса. Разумеется, роль главного "мирового агрессора" с легкой руки американцев возложена на нашу страну.
Так, эксперты авторитетного американского издания The Atlantic считают, что на данный момент существует два возможных сценария начала ядерной войны. Оба они связаны с ситуацией на территории украинского государства.
Так, по мнению специалистов-американцев, один из сценариев возможного удара подразумевает, что российские военные якобы решат нанести предупреждающий для мирового пространства удар и разорвут бомбу над акваторией Черного моря. Второй вариант в фантазиях аналитиков из США подразумевает удар по киевскому руководству.
Судя по всему, эта статья является очередным материалом, который должен поработать на создание образа "империи зла" вокруг нашего государства.
На полученный эффект никто не рассчитывал