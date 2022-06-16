У министра явно серьезные проблемы со здоровьем

Сегодня, 16 июня, украинский президент Владимир Зеленский проводит встречу с несколькими европейскими лидерами. Поучаствовать в важном мероприятии решил и руководитель Министерства иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Однако выяснилось, что у главы украинского МИД серьезные проблемы со здоровьем.



Господин Зеленский проводит встречу с французским главнокомандующим Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Олафом Шольцем и итальянским премьер-министром Марио Драги. Также в Киев приехал президент Румынии Клаус Йоханнис.

В информационном пространстве разместили кадры со встречи высокопоставленных лиц. Большое внимание привлек внешний вид Кулебы. У министра повреждена правая нога, ему приходится перемещаться с помощью костылей. Руководитель главного внешнеполитического ведомства Украины самоотверженно подскакал к европейским лидерам для того, чтобы пожать им руки. Любопытные кадры опубликованы в телеграм-канале РИА "Новости".

Ранее в украинской прессе писали, что глава МИД Незалежной повредил ногу во время занятий спортом. Министр попытался возобновить прерванные тренировки и поплатился за это здоровьем.