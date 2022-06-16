Нянчиться с молодыми вояками никто не собирается

Уже несколько месяцев на территории украинского государства успешно проводится российская специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Вооруженные силы Украины несут огромные потери, однако продолжают браво рапортовать о мифических успехах. При этом реальное положение дел на фронте вызывает только сочувствие к украинским гражданам. Так, несчастные новобранцы рассказали о новой выдумке их командиров. Вышестоящие чины придумали жестокое наказание для недовольных солдат.



Стоит отметить, что новоиспеченные бойцы за киевский режим жалуются по вполне объективным причинам. Людей удивляет, что их заставляют идти в бой без должного вооружения и огневой поддержки.

Однако украинских командиров подобного рода жалобы не трогают. Напротив, недовольных жестоко наказывают – как рассказали несчастные солдаты, в качестве назидания жалобщиков отправляют на месяц в СИЗО. Также недовольных могут оставить в одиночестве в чистом поле без продовольствия и оружия. Видимо, после такой воспитательной работы новобранцы должны проникнуться уважением к командованию и беспрекословно выполнять их приказы.

К слову, многие высокопоставленные эксперты считают, что Незалежной проблемы России не закончатся. Сергей Лавров объявил, что еще одна страна может пойти по украинскому сценарию с легкой руки Запада.