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Сегодня главной темой мировой повестки остается ситуация на территории украинского государства. При этом известно, что многие поневоле мобилизованные вояки при первой возможности стараются поднять белый флаг и бросить оружие. Однако такое явление нельзя назвать массовым, многие бойцы стоят до последнего. В чем кроется причина стойкости, объяснил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Соответствующий вопрос высокопоставленному представителю Луганской народной республики задал известный российский телеведущий Владимир Соловьев. Журналист отметил, что украинцы часто сдаются в плен, однако в массе своей все же не бросают оружие и не сбегают.
Мирошник разложил все по полочкам. Во-первых, в некоторых ситуациях бегство невозможно. Например, у заблокированных на территории северодонецкого завода "Азот" выбора нет – даже при желании солдаты не могут сдаться в плен, так как за ними зорко глядят командиры.
Во-вторых, в украинской армии активно действуют заградотряды. Такие каратели контролируют все шаги других вояк и пресекают любые попытки капитулировать. Помимо этого, на ВСУ работают бойцы из так называемых украинских штрафбатов "смертников". Они состоят из уголовников и дезертиров, которых пичкают наркотиками и кидают на передовую. Мирошник подчеркнул, что у таких людей нет "обратного билета": все, что они могут – "отстреливаться, пока их не убьют".
К слову, ранее стало известно, что украинские командиры придумали новый жесткий способ наказания недовольных новобранцев.
В первоначальные планы пришлось внести корректировки
Проект будет принят членами альянса в конце месяца