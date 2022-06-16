Дезертирство имеет место, однако многие незалежные стоят до последнего

Сегодня главной темой мировой повестки остается ситуация на территории украинского государства. При этом известно, что многие поневоле мобилизованные вояки при первой возможности стараются поднять белый флаг и бросить оружие. Однако такое явление нельзя назвать массовым, многие бойцы стоят до последнего. В чем кроется причина стойкости, объяснил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.



Соответствующий вопрос высокопоставленному представителю Луганской народной республики задал известный российский телеведущий Владимир Соловьев. Журналист отметил, что украинцы часто сдаются в плен, однако в массе своей все же не бросают оружие и не сбегают.

Мирошник разложил все по полочкам. Во-первых, в некоторых ситуациях бегство невозможно. Например, у заблокированных на территории северодонецкого завода "Азот" выбора нет – даже при желании солдаты не могут сдаться в плен, так как за ними зорко глядят командиры.

Во-вторых, в украинской армии активно действуют заградотряды. Такие каратели контролируют все шаги других вояк и пресекают любые попытки капитулировать. Помимо этого, на ВСУ работают бойцы из так называемых украинских штрафбатов "смертников". Они состоят из уголовников и дезертиров, которых пичкают наркотиками и кидают на передовую. Мирошник подчеркнул, что у таких людей нет "обратного билета": все, что они могут – "отстреливаться, пока их не убьют".

К слову, ранее стало известно, что украинские командиры придумали новый жесткий способ наказания недовольных новобранцев.