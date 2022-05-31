Берлин защитит и себя, и своих соседей, уверяет канцлер

В скором времени Германия сформирует самую крупную армию среди всех государств-членов Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявивший, что речь идет о "самой большой обычной армии" в Европейском союзе в рамках альянса.



Шольц пояснил, что таким образом Берлин стремится к укреплению собственной государственной безопасности и безопасности всех союзников ФРГ. Всю критику, выраженную в адрес немецких властей из-за некоего отсутствия военной помощи в отношении украинской администрации, Шольц отверг и выразил непонимание из-за подобных заявлений. Берлин передал украинской строне вооружение и намерен и в дальнейшем увеличивать поставки.

В частности, Шольц указал, что летом Германия передаст ВСУ самоходки Gepard. А в настоящее время военнослужащие украинской армии проходят обучение на установках Panzerhaubitze 2000.

Канцлер также отметил, что союзники Берлина в курсе, что у немецкой стороны уже нет запасов военной техники, которую реально было бы "просто отправить". Основная проблема заключается в недостатке финансирования армии ФРГ, которая наблюдается уже 12 лет.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Шольца в плагиате за заявление о многополярности мира – по мнению дипломата, канцлер "позаимствовал" эту речь у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.