Повторяет за Лавровым: канцлера ФРГ поймали на плагиате

Повторяет за Лавровым: канцлера ФРГ поймали на плагиате
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые вещи доходили до Шольца очень долго

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова обратила внимание на недавнее высказывание немецкого канцлера Олафа Шольца о многополярности мира. Опытный дипломат уличила немецкого политика в плагиате и весьма бурно отреагировала на его "озарение".

Немецкий канцлер во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе неожиданно объявил: западные государственные деятели понимают, что "мир становится многополярным". Захарову весьма удивило, что Берлин только сейчас обратил внимание на очевидные мировые тенденции.

"Плагиат чистой воды. Или того хуже – не понимание банального", – подчеркнула Захарова.

Мария напомнила, что шеф российской дипломатии Сергей Лавров каждый год напоминает международному сообществу о том, что человечество движется к многополярной системе. Соответствующие заявления глава российского МИД делает уже более 15 лет.

На этом фоне внезапное "озарение" немецкого канцлера вызывает тревогу у Захаровой. Странно, что видный западный политик только сейчас пришел к очевидному выводу.

"Но лучше поздно, чем никогда", – резюмировала Захарова.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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