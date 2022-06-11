Пример России кажется туркам весьма привлекательным

Все мировое сообщество пристально следит за конфликтом, который развернулся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Стоит отметить, что немало простых жителей зарубежных стран поддерживают Москву в ее решениях. Например, ультиматум российского главнокомандующего Владимира Путина по отношению к недружественным западным странам привел в восторг жителей Турции.



Речь идет о решении Москвы перевести оплату за газ в рубли. Такой жесткий шаг со стороны Владимира Владимировича взбесил наших европейских и американских партнеров. Разумеется, появление газового рубля серьезно ударит по существующей валютной системе. При этом простые жители Турции только приветствуют такое развитие событий.

В целом действия главы Российской Федерации кажутся туркам отличным примером – интернет-пользователи считают, что Анкаре стоит пойти тем же путем и перевести продажу турецких товаров на национальные лиры.

"Браво Путин… Сокруши доллар… Подай пример… За тобой последуют остальные", "Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог", – пишут читатели местного издания.

Стоит отметить, что гегемония США в валютной системе многим надоела. Именно поэтому жесткое решение Владимира Путина вызывает одобрение в ряде государств.