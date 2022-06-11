Ультиматум Путина привел в восторг жителей Турции

Ультиматум Путина привел в восторг жителей Турции
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пример России кажется туркам весьма привлекательным

Все мировое сообщество пристально следит за конфликтом, который развернулся между коллективным Западом и Российской Федерацией. Стоит отметить, что немало простых жителей зарубежных стран поддерживают Москву в ее решениях. Например, ультиматум российского главнокомандующего Владимира Путина по отношению к недружественным западным странам привел в восторг жителей Турции.

Речь идет о решении Москвы перевести оплату за газ в рубли. Такой жесткий шаг со стороны Владимира Владимировича взбесил наших европейских и американских партнеров. Разумеется, появление газового рубля серьезно ударит по существующей валютной системе. При этом простые жители Турции только приветствуют такое развитие событий.

В целом действия главы Российской Федерации кажутся туркам отличным примером – интернет-пользователи считают, что Анкаре стоит пойти тем же путем и перевести продажу турецких товаров на национальные лиры.

"Браво Путин… Сокруши доллар… Подай пример… За тобой последуют остальные", "Если страны мира поддержат это явление, трон доллара рухнет, дай-то бог", – пишут читатели местного издания.

Стоит отметить, что гегемония США в валютной системе многим надоела. Именно поэтому жесткое решение Владимира Путина вызывает одобрение в ряде государств.

Источник: En Son Haber ✓ Надежный источник
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