Главный союзник Москвы в Европе поставил Шольца на место после его слов о РФ

Главный союзник Москвы в Европе поставил Шольца на место после его слов о РФ
Кадр: www.youtube.com
Далеко не все готовы вести антироссийскую политику

После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса ряд западных государств стал на откровенно антироссийские рельсы и демонстрирует поразительный уровень русофобии. Однако даже в Европе нет единства по поводу политики в отношении России. Многие страны зависят от наших энергоресурсов, а другие и вовсе давно являются ближайшими партнерами Москвы. Так, недавно власти Сербии дали решительный отпор антироссийски настроенной Германии.

Немецкий канцлер Олаф Шольц с 10 июня совершает вояж по Западным Балканам. В Сербии немец "ясно и остро" потребовал поддержать антироссийские санкционные ограничения, а также надавил на больную мозоль Белграда – заявил о необходимости признать независимость Косово. Только тогда Сербия сможет попытать счастье и стать частью Евросоюза.

Однако глава государства Александр Вучич подчеркнул, что Сербия и Россия связаны особыми, очень крепкими отношениями.

"Что касается санкций, у нас другая позиция", – отрезал президент.

Вучич заявил, что не считает такой инструмент давления эффективным и отказался идти на поводу антироссийски настроенного немецкого канцлера.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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