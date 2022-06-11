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После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса ряд западных государств стал на откровенно антироссийские рельсы и демонстрирует поразительный уровень русофобии. Однако даже в Европе нет единства по поводу политики в отношении России. Многие страны зависят от наших энергоресурсов, а другие и вовсе давно являются ближайшими партнерами Москвы. Так, недавно власти Сербии дали решительный отпор антироссийски настроенной Германии.
Немецкий канцлер Олаф Шольц с 10 июня совершает вояж по Западным Балканам. В Сербии немец "ясно и остро" потребовал поддержать антироссийские санкционные ограничения, а также надавил на больную мозоль Белграда – заявил о необходимости признать независимость Косово. Только тогда Сербия сможет попытать счастье и стать частью Евросоюза.
Однако глава государства Александр Вучич подчеркнул, что Сербия и Россия связаны особыми, очень крепкими отношениями.
"Что касается санкций, у нас другая позиция", – отрезал президент.
Вучич заявил, что не считает такой инструмент давления эффективным и отказался идти на поводу антироссийски настроенного немецкого канцлера.
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