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Главные виновники, допустившие провал антироссийских санкций – лауреаты нобелевской премии последних трех десятков лет, получавшие и гранты, и посты в крупных американских университетах. Они же и не смогли своевременно предупредить истеблишмент в США о том, чем завершится противостояние с Россией, заявил экономист Василий Колташов.
Гигантам экономической мысли (по крайней мере, представленных именно таким образом миру Западом) не удалось укрепить американскую стратегию на века, равно как и донести до Вашингтона мысль, что в условиях подъема товарного рынка и всеобщей инфляции санкции – вещь бесполезная.
Оказалось, что сильнее всего санкции ударили по Европе, которой еще суждено стать "генератором инфляции" для всего мира. До сих пор Запад не смог выдать внятный рецепт и план, который позволил бы ударить по России. А корень этих проблем – ничтожество интеллекта и аналитики у элиты Запада.
В один прекрасный момент авторы совершенно не оправдавших себя антироссийских мер, заявил эксперт, просто забились по своим углам, когда стало понятно, что к ожидаемым результатам их усилия не привели.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что санкционные меры Запады постепенно будут себя изживать.
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