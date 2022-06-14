Брюссель вводит в действие очередной пакет санкций

Европейский союз отключает российские банковские организации Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ от финансовой системы SWIFT с 14 июня в рамках очередного пакета санкций.

Представители банков уже заявили, что решение Брюсселя не повлияет на работу банков – организации успели принять меры на такой случай, пишет RT.

Cбербанк заявил, что работает в прежнем режиме и не намерен ничего изменять в работе с системой международных расчетов. В РФ функционирует собственная система передачи финансовых сообщений, разработанная ЦБ, напоминает телеканал "360".