Офис Зеленского закатил Грузии истерику из-за антироссийских санкций

Офис Зеленского закатил Грузии истерику из-за антироссийских санкций
Михаил Подоляк. Фото: Sha Dati/www.globallookpress.com
Киев начал взывать Тбилиси к "принципам"

Советник администрации президента Украины Владимира Зеленского, участник контактной группы от Украины в переговорах с РФ Михаил Подоляк обрушился с обидой на правительство Грузии. Причиной стало очередное заявление Тбилиси по поводу антироссийских санкционных мер.

Так, Подоляк в социальных сетях дал отрицательную оценку решению правительства Грузии, которое отказалось поддерживать санкционные меры в отношении Российской Федерации. Украинский политик заявил, что у всех имеются собственные цели. Однако у коллег, как оказалось, все будто бы ограничивается материальной составляющей.

"Принципы важнее прибыли. Что является важным для вас?" – написал в социальных сетях.

Советник офиса Зеленского адресовал этот вопрос главе грузинского правительства Ираклию Гарибашвили. Последний неоднократно отмечал, что страна не собирается поддерживать введенные в отношении Росси санкции – в Тбилиси уверены, что таким образом Грузия окажется в числе наиболее пострадавших с экономической точки зрения государств.

Ранее мы рассказывали о скандальной ситуации с благотворительным концертом в Грузии, который проводили в поддержку Украины – артисты по непонятным причинам отказались выступать.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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