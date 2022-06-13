Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Благотворительный концерт в поддержку Украины в Грузии закончился скандалом – украинские артисты неожиданно отказались от выступлений, хотя все условия уже были согласованы. Об этом сообщает "Взгляд".
Концерт в поддержку Украины был организован Минкультом страны вместе с благотворительным фондом. Звезды в последний момент отказались от приезда в Грузию, сославшись на "пророссийский курс грузинского правительства". При этом, как рассказали организаторы, все детали и логистические вопросы уже были решены.
Отказ украинских артистов стал полной неожиданностью. Из всех согласившихся принять участие в концерте приехала только Ольга Полякова. Почти 70% билетов было возвращено в кассу – публика отказалась приходить на мероприятие без некоторых именитых артистов.
По данным грузинского ТВ, большую роль в произошедшем скандале сыграли Вахтанг Кикабидзе и Нино Катамадзе, которые отговаривали украинских исполнителей приезжать в страну. Также украинские организаторы утвержадют, что получали сообщения о нежелательности их визита в Грузию из-за резкого политического курса Киева по отношению к Тбилиси.
В последнее время отношения между странами крайне натянутые – виной происходящему отказ грузинских властей от санкций в отношении России, а также перспектива членства в Евросоюзе. Украина настаивает на преференциях в предоставлении статуса кандидата, в Грузии полагают, что все страны, подавшие свои заявки, должны иметь равные условия.
Глава РФ в свое время навел справки и составил генеалогическое древо
Бывший министр иностранных дел уверен, что Незалежной теперь нельзя сохранять нетрайльный статус