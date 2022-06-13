Отношения между странами серьезно пострадали на фоне спецоперации

Благотворительный концерт в поддержку Украины в Грузии закончился скандалом – украинские артисты неожиданно отказались от выступлений, хотя все условия уже были согласованы. Об этом сообщает "Взгляд".

Концерт в поддержку Украины был организован Минкультом страны вместе с благотворительным фондом. Звезды в последний момент отказались от приезда в Грузию, сославшись на "пророссийский курс грузинского правительства". При этом, как рассказали организаторы, все детали и логистические вопросы уже были решены.

Отказ украинских артистов стал полной неожиданностью. Из всех согласившихся принять участие в концерте приехала только Ольга Полякова. Почти 70% билетов было возвращено в кассу – публика отказалась приходить на мероприятие без некоторых именитых артистов.

По данным грузинского ТВ, большую роль в произошедшем скандале сыграли Вахтанг Кикабидзе и Нино Катамадзе, которые отговаривали украинских исполнителей приезжать в страну. Также украинские организаторы утвержадют, что получали сообщения о нежелательности их визита в Грузию из-за резкого политического курса Киева по отношению к Тбилиси.

В последнее время отношения между странами крайне натянутые – виной происходящему отказ грузинских властей от санкций в отношении России, а также перспектива членства в Евросоюзе. Украина настаивает на преференциях в предоставлении статуса кандидата, в Грузии полагают, что все страны, подавшие свои заявки, должны иметь равные условия.