В Тбилиси требуют доказательств от Киева

Украинская разведка предъявила Грузии обвинения, что страна продолжает торговать с Россией в обход введенных против страны санкций. По их заявлениям, российская сторона получает от грузинской подсанкционную продукцию.

После подобных слов МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины Андрея Касьянова, чтобы выразить недовольство. В официльном сообщении Тбилиси предупредил Киев, что распространение непроверенных фактов вредит партнерским отношениям, передает "Взгляд".

"Эти обвинения озвучены для всего мира, в то время как за ними ничего не стоит", – отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает "Интерфакс".

Грузинская сторона потребовала от украинской предоставить доказательства того, о чем они заявляют, напомнив, что это не первый подобный случай за последнее время. В МИД отметили, что в прошлый раз подобного Украина так и не сделала.

Украинская сторона уверяет, что в Грузии российские бизнесмены создали более 200 совместных компаний с грузинскими – через них они якобы пытаются совершить санкционную торговлю. Однако в Тбилиси уверяют, что ни товары, ни бизнес, попавшие под санкции, через грузинскую территорию в Россию не пройдут.