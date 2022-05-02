В Грузии возмутились заявлением Украины о России

В Грузии возмутились заявлением Украины о России
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
В Тбилиси требуют доказательств от Киева

Украинская разведка предъявила Грузии обвинения, что страна продолжает торговать с Россией в обход введенных против страны санкций. По их заявлениям, российская сторона получает от грузинской подсанкционную продукцию.

После подобных слов МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины Андрея Касьянова, чтобы выразить недовольство. В официльном сообщении Тбилиси предупредил Киев, что распространение непроверенных фактов вредит партнерским отношениям, передает "Взгляд". 

"Эти обвинения озвучены для всего мира, в то время как за ними ничего не стоит", – отметил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщает "Интерфакс". 

Грузинская сторона потребовала от украинской предоставить доказательства того, о чем они заявляют, напомнив, что это не первый подобный случай за последнее время. В МИД отметили, что в прошлый раз подобного Украина так и не сделала. 

Украинская сторона уверяет, что в Грузии российские бизнесмены создали более 200 совместных компаний с грузинскими – через них они якобы пытаются совершить санкционную торговлю. Однако в Тбилиси уверяют, что ни товары, ни бизнес, попавшие под санкции, через грузинскую территорию в Россию не пройдут.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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