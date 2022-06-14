В США признали чудовищную ошибку в отношении Путина

В США признали чудовищную ошибку в отношении Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Промах дорого обходится Западу

Представители экспертного сообщества Америки серьезно просчитались в оценке слов российского лидера Владимира Путина. Такой неутешительный для вашингтонской администрации факт констатировал известный политический аналитик Джеймс Дор.

Американский эксперт напомнил: уже давно главнокомандующий Российской Федерации подчеркивал, что возглавляемая им страна обладает мощным экономическим потенциалом и не позволит навязывать себе чужую волю.

Однако западные эксперты проигнорировали предупреждение со стороны Владимира Владимировича, за что сейчас горько расплачиваются. Доходило до того, что экономику Российской Федерации сравнивали с возможностями одной Италии. Тогда политики удивлялись, как Путину удается так виртуозно играть на международной арене, имея на руках "очень слабые карты".

Результаты санкционного давления продемонстрировали, как жестоко ошибался Запад. Дор подчеркнул, что в скором времени рубль обещает стать самой надежной валютой в мире. В то же время инициаторы санкций сами страдают от своего экономического оружия.

"Крайне редко Запад допускал такие чудовищные ошибки в оценке экономик", – посетовал американский эксперт.

Тем временем, ситуация на международной арене продолжает обостряться. Недавно в США назвали условие ядерной войны с Россией.

Источник: Шоу Джеймса Дора ✓ Надежный источник
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