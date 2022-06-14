Американцы пекутся исключительно о собственной выгоде

Вашингтон готов на все ради того, чтобы сохранить в своих руках бразды правления миром. В такой ситуации названные "союзниками" страны легко могут пойти в расход. На коварные замыслы американцев обратил внимание внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.



Именитый француз объяснил, что хитроумные американцы намеренно используют антироссийские санкции против европейских стран. За счет экономического кризиса Евросоюз продолжает ослабляться, что только на руку Соединенным Штатам Америки.

Де Голль подчеркнул, что все здравомыслящие силы понимают: в нынешнем украинском конфликте виноваты исключительно США и возглавляемый ими Североатлантический альянс. Украина стала марионеткой в руках американцев, которые соблазнили ее красивыми обещаниями.

Одна из целей Вашингтона – разделить Европейский союз, а после этого навязать странам свою волю для поддержания собственной экономики и финансовой системы. Де Голль подчеркнул, что санкционные ограничения действуют исключительно против самих европейцев.

К слову, недавно в США признали чудовищную ошибку, которую допустили в отношении оценки экономики России.