WSJ: газовая политика Кремля обрушила популярность лидеров ЕС

WSJ: газовая политика Кремля обрушила популярность лидеров ЕС
Panoramic/www.globallookpress.com
Смена элит - лишь вопрос времени

Российский лидер Владимир Путин решил нанести удар по наиболее болезненному месту европейского истеблишмента – Кремль "атаковал" электоральный рейтинг официальных диц Европейского союза, который находится на шатких позициях,говорится в материале The Wall Street Journal.

Как отмечает источник, ближе к зимнему сезону при дефиците российского газа в промышленности и на бытовом уровне в ЕС произойдут социальные взрывы – прямиком во время выборов в крупных странах Европейского Союза.

ФРГ, как наиболее зависимая от поставок российских энергоносителей страна, должна пережить серьезнейшее электроальное испытание. Осенью в Германии пройдут выборы на региональном уровне. В середине 2023 года выборы пройдут и в Италии.

Для лидеров ЕС это период будет сопровождаться беспрецедетным напряжением – в условиях массового недовольства населения из-за резкого подорожания энергоносителей. 

Все чаще звучат разговоры о скорой смене политических элит в Европе. Экономист Василий Колташов полагает, что Евросоюз превратился в катализатор мировой инфляции, логичное завершение которой – распад ЕС в его текущем политическом виде.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
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