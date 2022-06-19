Распад Европы - логический конец этого безумия, считает эксперт

Европейский союз начали в последнее время время считать неким генератором мировых инфляционных процессов, которые распространяются на остальные государства, задавая темп всеобщему росту цен. Весьма вероятно, что регион окажется в сильном убытке от антироссийских санкций, заявил экономист Василий Колташов.

Как указал эксперт, конечный итог такой картины – развал Европейского союза. Чтобы спастись, Брюсселю было бы весьма кстати избегать всяческих конфликтов с российской стороной и дистанцироваться от "дурацких санкций" на приобретение товаров на условных улицах Парижа для российских чиновников.

Однако безграмотность и бездействие истеблишмента на Западе (и его интеллектуальной элиты) раскрутили санкционый маховик, который сносит все вокруг. Логичное завершение подобных процессов – распад текущего политического объединения.

Европе слишком дорого обходятся санкции против РФ – средний класс начал исчезать, химическая промышленность уже ставит себе памятник, машиностроение теряет конкурентоспособность.

Как следствие, появится безработица и общее снижение уровня жизни населения, социальные взрывы. Начнется все с восточноевропейских государств, которые беднее своих западных соседей. Часть Евросоюза может отойти к ЕАЭС, другие же попытаются переформитировать свои остатки.

Ранее Колташов назвал интеллектуальные элиты Запада главными виновниками провала антироссийских санкций.