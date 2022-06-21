Страны пришли к компромиссному решению

Европейские лидеры активно прорабатывают вопрос принятия седьмого пакета санкций в отношении России, стараясь избегать тех отраслей, которые могут сказаться на европейской экономике. Одной из главных целей следующих ограничений они выбрали российское золото, пишет Reuters.

Это стало неким компромиссом между двумя различными позициями по санкциям против России: скандинавские и восточные страны настаивают на четкой формулировке седьмого пакета перез заседанием, в то время, когда Германия и Нидерланды призывают сосредоточиться на применении уже действующих.

"Работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления реализации и предотвращения обхода", – такое заявление планируют сделать лидеры ЕС в конце своего очередного саммита 23-24 июня.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что Европейская комиссия работает над добавлением золота к возможному следующему раунду санкций, хотя пока неясно, может ли эта мера коснуться импорта и экспорта.

Сейчас, пишет Reuters, золото стало основным активом российского ЦБ после блокировки резервов за границей.



