Европейцы отказались идти на условия Москвы

Сегодня, 31 мая, энергетический гигант "Газпром" заявил, что временно прекращает поставки голубого топлива для Shell Energy Europe Limited в Германию и для датской Orsted.



Данное решение будет реализовано уже завтра, 1 июня. Причиной является то, что компании не оплатили апрельские счета за энергетические ресурсы. Ранее руководители обоих предприятий объявили, что отказываются переходить на газовый рубль и не будут платить за поставки в нашей национальной валюте.

Представители датской энергетической компании сообщили, что перестанут получать голубое топливо с российской территории завтра, в 6 утра по местному времени.

Ранее отечественному энергогиганту также пришлось прекратить транспортировку голубого топлива в Нидерланды. Причина является той же – местная энергетическая компания не стала платить за газ по новой, предложенной Москвой схеме.