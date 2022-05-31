"Газпром" перекрыл поставки газа в Германию и Данию

"Газпром" перекрыл поставки газа в Германию и Данию
Фото: www.pixabay.com
Европейцы отказались идти на условия Москвы

Сегодня, 31 мая, энергетический гигант "Газпром" заявил, что временно прекращает поставки голубого топлива для Shell Energy Europe Limited в Германию и для датской Orsted.

Данное решение будет реализовано уже завтра, 1 июня. Причиной является то, что компании не оплатили апрельские счета за энергетические ресурсы. Ранее руководители обоих предприятий объявили, что отказываются переходить на газовый рубль и не будут платить за поставки в нашей национальной валюте.

Представители датской энергетической компании сообщили, что перестанут получать голубое топливо с российской территории завтра, в 6 утра по местному времени.

Ранее отечественному энергогиганту также пришлось прекратить транспортировку голубого топлива в Нидерланды. Причина является той же – местная энергетическая компания не стала платить за газ по новой, предложенной Москвой схеме.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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