США обрекают мир на тотальный голод - экономист

США обрекают мир на тотальный голод - экономист
Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo-POOL/www.globallookpress.com
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Белый дом использует тему продовольственного кризиса для распространения своей пропаганды, считает аналитик

Соединенные Штаты вместе с союзниками из стран "Большой семерки" откровенно лгут, обозначая причины продовольственного кризиса в мире – коллективный Запад с союзниками умалчивает о последствиях санкций, введенных в отношении Российской Федерации, считает экономист Джон Росс.

Как считает обозреватель, государства-члены "семерки" сознательно вводят в заблуждение весь мир и фактически использует подмену понятий, называя главной опасностью для всей планеты прекращение экспорта из Украины.

Росс, однако, указывает, что Штаты с союзниками не желают признавать, что самый главный негативный эффект образовался вследствие экономических рестрикций, введенных в отношении России, пишет RT.

"Таким образом, пропаганда Запада подрывает осведомленность мирового сообщества и возможность обойти продовольственную катастрофу, которая надвигается на весь мир", – пишет Росс в своей статье для Asia Times.

Как указал специалист, еще до начала текущего кризиса порядка 10% населения земного шара страдали от продовольственного дефицита. Три года назад на грани голода находились 27 млн человек, к 2022-му этот показатель вырос еще на 17 миллионов.

Таким образом, считает аналитик, G7 вполне намеренно пытаются представить в ложном свете продовольственный кризис миру и используют эту тему лишь для распространения собственной пропаганды об Украине.

Источник: Asia Times ✓ Надежный источник
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