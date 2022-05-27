Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Находятся все больше государств, которые сомневаются в надежности хранения сбережений в американской валюте. Страны видят, как Запад обкрадывает Россию, указал сегодня, 27 мая, глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что инвесторы постепенно начинают терять доверие к доллару. Если Запад готов банально обворовывать другие страны, то хранить в этой валюте средства совершенно нелогично – каждое государство рискует лишиться собственных сбережений.
Мишустин добавил, что с каждыми новыми санкционными мерами против России Запад допускает системные ошибки, разрушая доверие к созданной им финансовой системе и резервной валюте.
По словам премьера, отъем российских активов у Российской Федерации и ее населения вызывает сомнение в самой незыблемости права собственности, на которой стоит вся современная экономика и вытекающие из нее отношения субъектов. Последствия подобного беззакония пока что затруднительно определить, однако в объективном смысле они уже проявляются – растет стоимость продовольствия и энергии по всему миру.
О планах Пекина разузнали американские журналисты