Мир утрачивает доверие к доллару из-за беззакония Запада - Мишустин

Мир утрачивает доверие к доллару из-за беззакония Запада - Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: Russian State Duma Press Service/www.globallookpress.com
продолжениеЗападные дипломаты "обнаружили" неожиданный козырь в рукаве России
Штаты с союзниками действуют в нарушение всех прав, указал премьер

Находятся все больше государств, которые сомневаются в надежности хранения сбережений в американской валюте. Страны видят, как Запад обкрадывает Россию, указал сегодня, 27 мая, глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что инвесторы постепенно начинают терять доверие к доллару. Если Запад готов банально обворовывать другие страны, то хранить в этой валюте средства совершенно нелогично – каждое государство рискует лишиться собственных сбережений.

Мишустин добавил, что с каждыми новыми санкционными мерами против России Запад допускает системные ошибки, разрушая доверие к созданной им финансовой системе и резервной валюте.

По словам премьера, отъем российских активов у Российской Федерации и ее населения вызывает сомнение в самой незыблемости права собственности, на которой стоит вся современная экономика и вытекающие из нее отношения субъектов. Последствия подобного беззакония пока что затруднительно определить, однако в объективном смысле они уже проявляются – растет стоимость продовольствия и энергии по всему миру.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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