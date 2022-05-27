Штаты с союзниками действуют в нарушение всех прав, указал премьер

Находятся все больше государств, которые сомневаются в надежности хранения сбережений в американской валюте. Страны видят, как Запад обкрадывает Россию, указал сегодня, 27 мая, глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что инвесторы постепенно начинают терять доверие к доллару. Если Запад готов банально обворовывать другие страны, то хранить в этой валюте средства совершенно нелогично – каждое государство рискует лишиться собственных сбережений.

Мишустин добавил, что с каждыми новыми санкционными мерами против России Запад допускает системные ошибки, разрушая доверие к созданной им финансовой системе и резервной валюте.

По словам премьера, отъем российских активов у Российской Федерации и ее населения вызывает сомнение в самой незыблемости права собственности, на которой стоит вся современная экономика и вытекающие из нее отношения субъектов. Последствия подобного беззакония пока что затруднительно определить, однако в объективном смысле они уже проявляются – растет стоимость продовольствия и энергии по всему миру.