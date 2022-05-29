У Москвы есть рычаги давления на недружественные страны

Иностранные дипломаты считают, что наша страна может воспользоваться ситуацией вокруг единственного сохранившегося в Сирии гумкоридора в своем противостоянии с коллективным Западом. Такую информацию со ссылкой на государственных деятелей распространяет газета The New York Times.



Западные политики считают, что коридор на КПП "Баб Аль-Хава" в приграничной с турецким государством зоне может быть использован в качестве "разменной монеты". Дело в том, что если этот коридор перестанет функционировать, огромное число несчастных жителей Сирийской Арабской Республики будут вынуждены покинуть родное государство.

Таким образом, миграционный кризис в европейских странах и на Ближнем Востоке может серьезно усугубиться. При этом уже в июле в Совбезе ООН пройдет очередное голосование по поводу работы данного коридора.

Западные дипломаты утверждают, что Москва послала некие "расплывчатые сигналы", которые показались им угрозой. Мол, наша страна может использовать предстоящее голосование для того, чтобы добиться уступок по санкционной политике Запада. Наличие такого козыря в рукаве Москвы всерьез обеспокоило иностранцев.

Стоит отметить, что ситуация на мировой арене оставляет желать лучшего. Недавно полковник в отставке оценил шансы нападения Польши на российские войска.