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В последние годы ситуация на международной арене резко дестабилизировалась. Существенный вклад в нарушение мирового баланса внесла воинственная политика Незалежной, которая в итоге привела к столкновениям. Теперь же и другие страны намекают о своем желании поучаствовать в конфликте. Вероятность нападения Польши на российские войска оценил полковник в запасе Геннадий Алехин.
Внимание экспертов к Варшаве было привлечено после ряда воинственных заявлений со стороны польских политиков. Так, создается впечатление, что Польша давно облизывается на западные территории Украины и ради наращивания собственных владений готова вступить в конфликт. Разумеется, ввод польских войск на территорию Незалежной приведет к столкновению с нашими бойцами, которые сейчас проводят спецоперацию на этих землях.
Однако опытный военный эксперт убежден, что всерьез воспринимать польскую угрозу не стоит. Дело в том, что Варшава хорошо понимает, какой будет реакция России. Страх ответного удара заставит Польшу отказаться от плана атаковать ВС РФ.
"Никуда Польша не сунется. Кишка тонка", – подчеркнул эксперт.
Алехин добавил, что все воинственное заявления делают неадекватные польские политики.
Тем временем, российские военные продолжают реализовывать задачи спецоперации. Также Москва заинтересована в скорейшей стабилизации жизни на освобожденных территориях. Как отмечает "Пятый канал", в РФ даже был создан специальный департамент по вопросам восстановления ЛДНР.
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