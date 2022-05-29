Шансы нападения Польши на российские войска оценил полковник

Шансы нападения Польши на российские войска оценил полковник
Фото: www.pixabay.com
Оголтелые русофобы брызжут громкими заявлениями

В последние годы ситуация на международной арене резко дестабилизировалась. Существенный вклад в нарушение мирового баланса внесла воинственная политика Незалежной, которая в итоге привела к столкновениям. Теперь же и другие страны намекают о своем желании поучаствовать в конфликте. Вероятность нападения Польши на российские войска оценил полковник в запасе Геннадий Алехин.

Внимание экспертов к Варшаве было привлечено после ряда воинственных заявлений со стороны польских политиков. Так, создается впечатление, что Польша давно облизывается на западные территории Украины и ради наращивания собственных владений готова вступить в конфликт. Разумеется, ввод польских войск на территорию Незалежной приведет к столкновению с нашими бойцами, которые сейчас проводят спецоперацию на этих землях.

Однако опытный военный эксперт убежден, что всерьез воспринимать польскую угрозу не стоит. Дело в том, что Варшава хорошо понимает, какой будет реакция России. Страх ответного удара заставит Польшу отказаться от плана атаковать ВС РФ.

"Никуда Польша не сунется. Кишка тонка", – подчеркнул эксперт.

Алехин добавил, что все воинственное заявления делают неадекватные польские политики.

Тем временем, российские военные продолжают реализовывать задачи спецоперации. Также Москва заинтересована в скорейшей стабилизации жизни на освобожденных территориях. Как отмечает "Пятый канал", в РФ даже был создан специальный департамент по вопросам восстановления ЛДНР.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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