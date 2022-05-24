Представитель организации по безопасности оказался лицемером

Скандальный инцидент произошел в Луганской народной республике. Там местные сотрудники правоохранительных органов выяснили, что работник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганске занимался передачей американцам секретных сведений о Народной милиции республики.



Стражи порядка ЛНР сообщили, что им удалось обнаружить доказательства преступной деятельности представителя Луганской команды спецмиссии.

По имеющимся данным, ставший предателем местный житель передавал важные сведения американцу по имени Джордж Левицки. Гражданин США занимает высокий пост замглавы миссии организации. Луганчанин же был переводчиком. Теперь решившему предать интересы родной Луганской республики гражданину грозит обвинение в госизмене.

Сообщается, что шпион выяснял необходимую американцам информацию, общаясь с бойцами Народной милиции. Также мужчина бдительно наблюдал за происходящим на поле боя.

К слову, недавно опытный военный эксперт рассказал, как продуманная русская "охота" привела к катастрофическим потерям Вооруженных сил Украины.