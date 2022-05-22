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Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии сообщил, что между Москвой и Киевом фактически приостановлен переговорный процесс, поскольку украинская сторона не проявляет достаточной заинтересованности в конструктивном диалоге.
Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России. Это касается и обсуждения автономии ДНР и ЛНР – эти вопросы, по его мнению, необходимо отставить, поскольку они не способствуют мирным переговорам.
На прошлой неделе в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области погиб один человек – это первая жертва на российской территории с момента начала спецоперации.
Все новости за неделю с 16 по 22 мая – в трансляции "Утра".
18:06 Верховная рада одобрила закон о запрете использования символов Z и V на Украине.
16:10 Процесс возможного вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
15:29 Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.
15:00 Украинские разведчики заходят на территорию Белоруссии – госсекретарь госсовета Белоруссии.
14:06 Саперы начали разминировать в Мариуполе прилегающую к "Азовстали" территорию.
13:59 Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 дней – до 23 августа.
13:10 Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не одобряет идею конфискации личных активов физических лиц РФ для финансирования за их счет восстановления Украины.
12:33 В Запорожской области на мэра освобожденного РФ Энергодара Андрея Шевчика совершено покушение. Неизвестные взорвали подъезд в доме, где живет Шевчик. Сам мэр не пострадал.
11:47 Российскими ПВО в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских БПЛА в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
10:19 Российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" в настоящее время невозможно перехватить, заявил командующий РВСН РФ Сергей Каракаев.
9:50 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы выступить в Верховной Раде.
22 мая
17:20 Украинские военные при отступлении бросили большое количество иностранного оружия, оставили и тела своих погибших товарищей в районе Попасной.
15:35 ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Разрушений и пострадавших нет.
14:38 Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор.
14:05 Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.
13:10 Над Иловайском (ДНР) средства ПВО перехватили украинскую ракету "Точка-У".По данным территориальной обороны республики, обломки упали в районе жилых домов, ранены 2 женщины.
12:30 Жительница Херсона рассказала, как сотрудник СБУ вербовал ее и других жителей для сбора данных о военных РФ. Позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками. Личность сотрудника СБУ уже установили российские силовики.
11:37 Минобороны РФ: высокоточными ракетами "Калибр" в районе ж/д станции Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и техники, доставленная Украине из США и Европы.
11:05 В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщили местные власти.
10:10 Российские военные доставили гуманитарную помощь на освобождённые территории в ЛНР.
21 мая
21:48 Шойгу доложил Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и Мариуполя от украинских боевиков.
21:44 Подземные сооружения "Азовстали", в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, указали в Минобороны.
21:33 Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе вышли все.
20:32 Ходаковский сообщил о взрывах внутри "Азовстали" во время выхода солдат.
19:22 Святослав "Калина" Паламарь вышел с "Азовстали", сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
19:17 Правительство Болгарии решило уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.
16:44 МИД Канады внес в санкционный список против России 14 человек, в том числе российских бизнесменов и членов их семей.
15:52 Против России развязана война в информационном пространстве, заявил Владимир Путин на заседании Совбеза.
15:35 Глава Минфина ФРГ предложил обсудить возможность использования замороженных госрезервов России в пользу Украины.
14:40 В результате применения украинскими боевиками "Точки-У" в Дебальцеве (ДНР) повреждения получили детский сад и восемь жилых домов.
14:10 В ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100% – Лавров.
13:20 За сутки ракетами поражены 4 пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 7 складов боеприпасов и горючего в Бахмуте, Берестовом, Соледаре, Покровском, Константиновке и Масляковке в ДНР, сообщили в Минобороны России.
12:15 Шойгу: на "Азовстали" сдались в плен уже 1908 националистов, до этого там сложили оружие 1387 морпехов.
11:20 В Ясиноватой получили ранения два человека в результате обстрела ВФУ.
10:00 ВФУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой. Разрушен жилой дом.
08:40 Киев на уровне внутренних документов ВСУ признал попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство публично назвало погибшими и представило к высоким наградам, передает телеканал "360".
08:15 Украинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат в поселении Старая Збурьевка Херсонской области.
20 мая
21:43 МО: киевский режим готовит очередную провокацию с применением "блуждающих минометов" – боевики планируют обстрелять приграничную территорию РФ из районов частных домов в Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам.
21:21 Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками
20:32 Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен.
19:52 Сенат США утвердил и отправил на подпись Байдену закон о помощи Украине на $40 млрд
18:57 Жители Донбасса самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу, у них будет такая возможность, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
18:28 Страны G7 намерены выделить 18,4 млрд долларов в качестве финансовой поддержки Украины.
17:37 Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию.
17:42 Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский: с "Азовстали" вышли уже 1800 боевиков, поток не иссякает.
17:03 РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине.
16:24 При обстрелах в селе Солохи повреждены вчера 19 домов, 14 из них – повторно, всего надо восстанавливать 59 домов, рассказал белгородский губернатор.
15:46 Новый бюджет Херсонской области уже утвержден в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации Сальдо.
15:28 Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщили в канцелярии премьера.
14:25 Украинские боевики обстреляли Центрально-городской район Горловки. Повреждения получили домостроения, также поврежден газопровод.
13:20 Автозак приехал к суду в Ростове-на-Дону, где в ближайшее время рассмотрят ходатайство об аресте замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар" Мурыги.
12:20 Задержан один из главарей батальона "Айдар" Мурыга, суд в Ростове-на-Дону решит вопрос о его аресте.
11:54 В Донецке в результате обстрела со стороны Украины погиб мирный житель, ранены еще двое человек. Удар нанесен по Куйбышевскому району города.
11:30 Вышедшие из "Азовстали" и сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, как к ним относятся в ДНР. Военные сообщили, что им оказывают медицинскую помощь, раздают теплые вещи и регулярно кормят.
10:13 У Народной милиции ЛНР есть сложности с телами украинских военнослужащих, которые приходится эвакуировать – со стороны Украины этих действий никто не предпринимает, сообщил официальный представитель силового ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, пишет RT.
09:40 Глава ДНР Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины находившихся там украинских военных.
08:50 Мужчина и пожилая женщина пострадали при обстрелах Первомайска со стороны ВСУ, передает телеканал "360".
07:52 В результате украинских ударов по поселку Теткино погиб как минимум один человек, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
19 мая
21:35 Пленные украинские военные сообщили, что в Константиновке в ДНР Киев под руководством кураторов готовит провокацию по "бучинскому" сценарию.
21:22 Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России проверили уже 1 537,3 га в ДНР и ЛНР. Саперы обнаружили и обезвредили 7 151 взрывоопасный предмет, 3 923 из них – только за сутки.
19:44 Поселок Чернобаевка на окраине Херсона подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, один человек погиб и одна женщина госпитализирована с ранениями.
18:55 Жители города Мелитополь Запорожской области Украины уже в мае начнут получать пенсии и зарплаты в рублях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
18:05 Хуснуллин: Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, финансировать это, решения приняты. Кроме того, на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля.
18:00 Российский вице-премьер Хуснуллин в запорожском Мелитополе: перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье.
17:43 Минобороны России публикует кадры из Новоазовска, куда доставлены на лечение пленные с "Азовстали".
17:02 Опубликованы кадры из Харьковской области. Саперы ЛНР ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы в освобожденном поселка Козачья Лопань.
16:07 Курский губернатор сообщил о новом минометном обстреле с Украины села Алексеевка, ущерба и пострадавших нет.
15:05 В ЛНР заявили, что бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению в активной фазе.
14:08 Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что планируется снос завода "Азовсталь".
13:32 Село Солохи в Белгородской области обстреляно со стороны Украины, сообщил губернатор Гладков. В настоящее время глава поселения находится на месте происшествия.
13:00 Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения (которое истекает 24 мая) и всеобщей мобилизации на Украине.
12:20 Украинские боевики при отступлении минируют тела погибших мирных жителей, о чем стало известно после вытеснения боевиков из Рубежного.
11:12 Армия России высокоточными ракетами поразила расположения подразделений иностранных наёмников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке – МО РФ.
10:17 Больница, школа, детсад и около 2,6 тыс абонентов обесточены в Донецке и его пригородах в результате обстрелов украинскими войсками, сообщили в ДНР.
09:40 СК России намерен допросить сдавшихся в Мариуполе боевиков батальона "Азов"* (запрещено в РФ) и провести проверку их причастности к преступлениям против мирного населения.
08:08 За сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли территорию ЛНР, все удары пришлись по Первомайску, пишет телеканал "360".
07:40 ВС РФ применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
18 мая
21:47 СК РФ запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов.
21:20 Губернатор Курской области сообщил об обстреле со стороны Украины пограничного пункта в Теткино, по предварительным данным, жертв нет.
20:39 Нацисты "Азова" (против боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) сдались безоговорочно, заявил зампостпреда РФ при ООН.
20:10 Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, есть разрушения, заявил губернатор
19:51 Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль уже половину территории поселка городского типа Камышеваха в Северодонецком районе.
19:37 Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали".
19:05 На сторону ДНР перешли 15 украинских военных.
18:27 Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона. Политик сообщил, что системы жизнеобеспечения города и области будут восстанавливаться и реконструироваться.
18:01 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного.
17:21 Верховный суд 26 мая рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией.
17:05 Международный уголовный суд направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию для расследования военных преступлений и преступлений против человечности.
16:34 Минобороны показало кадры пресечения украинской контратаки.
16:17 Автобусы с предположительно сдавшимися боевиками "Азова" покидают Мариуполь.
16:06 Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово.
15:30 Российские саперы рассказали, что украинские силовики при отходе из Донбасса оставили ряд минных ловушек.
13:38 Шольц и Зеленский заявили, что мирное урегулирование возможно только при отводе войск РФ.
13:03 Возможная передача Украине замороженных российских активов была бы прямым воровством, подобные шаги потребуют ответа, заявили в Кремле.
11:53 Переговоры РФ и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса – МИД РФ.
11:50 Россия готова и далее решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было ранее с вывозом раненых с "Азовстали", заявил Лавров.
11:23 Из "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый, уточнили в ДНР.
11:01 Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.
10:32 Песков заявил, что само существование России является раздражителем для коллективного Запада.
10:18 МВД России сообщило, что сняло ограничения на въезд более 3 тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР, допустивших административные нарушения.
9:05 Военнослужащие войск противовоздушной обороны, артиллеристы и мотострелки получили госнаграды за мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса.
8:22 Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Авдеевка с украинской стороны. Есть повреждения домов и автомобилей, пострадавших нет.
17 мая
21:52 Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах.
21:24 В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха.
20:54 Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР.
19:57 Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.
19:32 С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста.
18:40 В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины.
18:32Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки.
17:05 На встрече лидеров ОДКБ не ставился вопрос использования сил организации на Украине.
16:12 Раненых украинских боевиков выпустили с "Азовстали".
16:04 В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина.
15:23 Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН.
14:35 Готовится эвакуация раненых из "Азовстали", объявил Ходаковский по итогам переговоров со сдавшимися солдатами.
14:25 Сейчас время передела мира. Запад ведет ожесточенную борьбу за свои позиции – Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
14:03 Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин не исключает вступление Киева в НАТО без выполнения Плана действий по членству.
12:56 Девять украинских военных, вышедших с территории блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, сообщил Ходаковский.
11:26 Губернатор сообщил, что звуки выстрелов и разрыва снарядов, которые слышали жители отдельных приграничных районов Курской области, доносились со стороны Украины. На российской территории никаких прецедентов не было.
11:07 Над Херсоном слышны звуки взрывов. По предварительным данным, российские ПВО отражают удары со стороны Николаева, сообщают "Известия".
10:43 Средства ПВО РФ в Николаевской и Харьковской областях сбили в воздухе два самолёта Су-25 ВС Украины, сообщили в Минобороны.
10:31 Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области вооружение иностранного производства.
9:37 Губернатор Харьковской области Украины заявил, что украинские войска, защищающие Харьков, достигли государственной границы с Россией.
8:51 Украинские военные вышли с "Азовстали" и подняли белый флаг.
8:28 Размзан Кадыров призвал Эрдогана не оказывать помощи Украине в эвакуации солдат с "Азовстали". По его словам, находящиеся там бойцы являются "ярыми противниками и очернителями ислама".
16 мая
Новости спецоперации предыдущей недели с 9 по 15 мая – в материале.
О планах Пекина разузнали американские журналисты