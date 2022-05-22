Российские войска продолжают наступление

Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии сообщил, что между Москвой и Киевом фактически приостановлен переговорный процесс, поскольку украинская сторона не проявляет достаточной заинтересованности в конструктивном диалоге.

Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России. Это касается и обсуждения автономии ДНР и ЛНР – эти вопросы, по его мнению, необходимо отставить, поскольку они не способствуют мирным переговорам.

На прошлой неделе в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области погиб один человек – это первая жертва на российской территории с момента начала спецоперации.

Все новости за неделю с 16 по 22 мая – в трансляции "Утра".

18:06 Верховная рада одобрила закон о запрете использования символов Z и V на Украине.

16:10 Процесс возможного вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет, заявил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

15:29 Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.

15:00 Украинские разведчики заходят на территорию Белоруссии – госсекретарь госсовета Белоруссии.

14:06 Саперы начали разминировать в Мариуполе прилегающую к "Азовстали" территорию.

13:59 Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине на 90 дней – до 23 августа.

13:10 Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не одобряет идею конфискации личных активов физических лиц РФ для финансирования за их счет восстановления Украины.

12:33 В Запорожской области на мэра освобожденного РФ Энергодара Андрея Шевчика совершено покушение. Неизвестные взорвали подъезд в доме, где живет Шевчик. Сам мэр не пострадал.

11:47 Российскими ПВО в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских БПЛА в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

10:19 Российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" в настоящее время невозможно перехватить, заявил командующий РВСН РФ Сергей Каракаев.

9:50 Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы выступить в Верховной Раде.

22 мая

17:20 Украинские военные при отступлении бросили большое количество иностранного оружия, оставили и тела своих погибших товарищей в районе Попасной.

15:35 ВФУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Разрушений и пострадавших нет.

14:38 Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор.

14:05 Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.

13:10 Над Иловайском (ДНР) средства ПВО перехватили украинскую ракету "Точка-У".По данным территориальной обороны республики, обломки упали в районе жилых домов, ранены 2 женщины.

12:30 Жительница Херсона рассказала, как сотрудник СБУ вербовал ее и других жителей для сбора данных о военных РФ. Позднее люди с окраин Херсона стали сообщать об обстрелах жилых домов украинскими войсками. Личность сотрудника СБУ уже установили российские силовики.

11:37 Минобороны РФ: высокоточными ракетами "Калибр" в районе ж/д станции Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и техники, доставленная Украине из США и Европы.

11:05 В селе Головчино Белгородской области восстановлены все 95 домов, поврежденных в результате нескольких обстрелов со стороны Украины, сообщили местные власти.

10:10 Российские военные доставили гуманитарную помощь на освобождённые территории в ЛНР.

21 мая

21:48 Шойгу доложил Путину о завершении операции и полном освобождении "Азовстали" и Мариуполя от украинских боевиков.

21:44 Подземные сооружения "Азовстали", в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил, указали в Минобороны.

21:33 Симоньян сообщила, что с "Азовстали" в Мариуполе вышли все.

20:32 Ходаковский сообщил о взрывах внутри "Азовстали" во время выхода солдат.

19:22 Святослав "Калина" Паламарь вышел с "Азовстали", сообщает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

19:17 Правительство Болгарии решило уменьшить размер компенсаций на питание и проживание беженцев с Украины с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день.

16:44 МИД Канады внес в санкционный список против России 14 человек, в том числе российских бизнесменов и членов их семей.

15:52 Против России развязана война в информационном пространстве, заявил Владимир Путин на заседании Совбеза.

15:35 Глава Минфина ФРГ предложил обсудить возможность использования замороженных госрезервов России в пользу Украины.

14:40 В результате применения украинскими боевиками "Точки-У" в Дебальцеве (ДНР) повреждения получили детский сад и восемь жилых домов.

14:10 В ходе российской специальной операции все опасения Москвы о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются на 100% – Лавров.

13:20 За сутки ракетами поражены 4 пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 7 складов боеприпасов и горючего в Бахмуте, Берестовом, Соледаре, Покровском, Константиновке и Масляковке в ДНР, сообщили в Минобороны России.

12:15 Шойгу: на "Азовстали" сдались в плен уже 1908 националистов, до этого там сложили оружие 1387 морпехов.

11:20 В Ясиноватой получили ранения два человека в результате обстрела ВФУ.

10:00 ВФУ нанесли артиллерийский удар по Ясиноватой. Разрушен жилой дом.



08:40 Киев на уровне внутренних документов ВСУ признал попадание в плен военнослужащих с острова Змеиный, которых украинское руководство публично назвало погибшими и представило к высоким наградам, передает телеканал "360".

08:15 Украинские националисты и военные переоборудовали под воинскую часть школу-интернат в поселении Старая Збурьевка Херсонской области.

20 мая

21:43 МО: киевский режим готовит очередную провокацию с применением "блуждающих минометов" – боевики планируют обстрелять приграничную территорию РФ из районов частных домов в Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по жилым домам.

21:21 Мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками

20:32 Если Киев прекратит воевать, Украины больше не будет, заявил Блинкен.

19:52 Сенат США утвердил и отправил на подпись Байдену закон о помощи Украине на $40 млрд

18:57 Жители Донбасса самостоятельно определят свою дальнейшую судьбу, у них будет такая возможность, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

18:28 Страны G7 намерены выделить 18,4 млрд долларов в качестве финансовой поддержки Украины.

17:37 Макрон допустил, что украинский конфликт может распространиться на Молдавию.

17:42 Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский: с "Азовстали" вышли уже 1800 боевиков, поток не иссякает.

17:03 РКН с февраля выявил 400 сайтов с фейками о спецоперации на Украине.

16:24 При обстрелах в селе Солохи повреждены вчера 19 домов, 14 из них – повторно, всего надо восстанавливать 59 домов, рассказал белгородский губернатор.

15:46 Новый бюджет Херсонской области уже утвержден в рублях, сообщил глава военно-гражданской администрации Сальдо.

15:28 Великобритания намерена передать Украине дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты и беспилотники, сообщили в канцелярии премьера.

14:25 Украинские боевики обстреляли Центрально-городской район Горловки. Повреждения получили домостроения, также поврежден газопровод.

13:20 Автозак приехал к суду в Ростове-на-Дону, где в ближайшее время рассмотрят ходатайство об аресте замкомандира одного из подразделений украинского нацбатальона "Айдар" Мурыги.

12:20 Задержан один из главарей батальона "Айдар" Мурыга, суд в Ростове-на-Дону решит вопрос о его аресте.

11:54 В Донецке в результате обстрела со стороны Украины погиб мирный житель, ранены еще двое человек. Удар нанесен по Куйбышевскому району города.

11:30 Вышедшие из "Азовстали" и сдавшиеся в плен украинские военные рассказали, как к ним относятся в ДНР. Военные сообщили, что им оказывают медицинскую помощь, раздают теплые вещи и регулярно кормят.

10:13 У Народной милиции ЛНР есть сложности с телами украинских военнослужащих, которые приходится эвакуировать – со стороны Украины этих действий никто не предпринимает, сообщил официальный представитель силового ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, пишет RT.

09:40 Глава ДНР Пушилин сообщил, что с "Азовстали" вышли уже больше половины находившихся там украинских военных.

08:50 Мужчина и пожилая женщина пострадали при обстрелах Первомайска со стороны ВСУ, передает телеканал "360".

07:52 В результате украинских ударов по поселку Теткино погиб как минимум один человек, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

19 мая

21:35 Пленные украинские военные сообщили, что в Константиновке в ДНР Киев под руководством кураторов готовит провокацию по "бучинскому" сценарию.

21:22 Отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России проверили уже 1 537,3 га в ДНР и ЛНР. Саперы обнаружили и обезвредили 7 151 взрывоопасный предмет, 3 923 из них – только за сутки.

19:44 Поселок Чернобаевка на окраине Херсона подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, один человек погиб и одна женщина госпитализирована с ранениями.

18:55 Жители города Мелитополь Запорожской области Украины уже в мае начнут получать пенсии и зарплаты в рублях, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



18:05 Хуснуллин: Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, финансировать это, решения приняты. Кроме того, на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля.

18:00 Российский вице-премьер Хуснуллин в запорожском Мелитополе: перспектива Запорожской области – работать в нашей дружной российской семье.

17:43 Минобороны России публикует кадры из Новоазовска, куда доставлены на лечение пленные с "Азовстали".

17:02 Опубликованы кадры из Харьковской области. Саперы ЛНР ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы в освобожденном поселка Козачья Лопань.

16:07 Курский губернатор сообщил о новом минометном обстреле с Украины села Алексеевка, ущерба и пострадавших нет.

15:05 В ЛНР заявили, что бои в Северодонецке ведутся уже в черте города, операция по его освобождению в активной фазе.

14:08 Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что планируется снос завода "Азовсталь".

13:32 Село Солохи в Белгородской области обстреляно со стороны Украины, сообщил губернатор Гладков. В настоящее время глава поселения находится на месте происшествия.

13:00 Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения (которое истекает 24 мая) и всеобщей мобилизации на Украине.

12:20 Украинские боевики при отступлении минируют тела погибших мирных жителей, о чем стало известно после вытеснения боевиков из Рубежного.

11:12 Армия России высокоточными ракетами поразила расположения подразделений иностранных наёмников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке – МО РФ.

10:17 Больница, школа, детсад и около 2,6 тыс абонентов обесточены в Донецке и его пригородах в результате обстрелов украинскими войсками, сообщили в ДНР.

09:40 СК России намерен допросить сдавшихся в Мариуполе боевиков батальона "Азов"* (запрещено в РФ) и провести проверку их причастности к преступлениям против мирного населения.

08:08 За сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли территорию ЛНР, все удары пришлись по Первомайску, пишет телеканал "360".

07:40 ВС РФ применили в ходе спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

18 мая

21:47 СК РФ запросит у СВР данные о привлечении спецслужбами США для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников террористов.

21:20 Губернатор Курской области сообщил об обстреле со стороны Украины пограничного пункта в Теткино, по предварительным данным, жертв нет.

20:39 Нацисты "Азова" (против боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) сдались безоговорочно, заявил зампостпреда РФ при ООН.

20:10 Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, есть разрушения, заявил губернатор

19:51 Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики взяли под контроль уже половину территории поселка городского типа Камышеваха в Северодонецком районе.

19:37 Следователи СК допросят сдавшихся боевиков с "Азовстали".



19:05 На сторону ДНР перешли 15 украинских военных.

18:27 Глава Херсонской области поделился планами восстановления региона. Политик сообщил, что системы жизнеобеспечения города и области будут восстанавливаться и реконструироваться.

18:01 Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в районе Рубежного.

17:21 Верховный суд 26 мая рассмотрит дело о признании "Азова" террористической организацией.

17:05 Международный уголовный суд направил на Украину крупнейшую в своей истории миссию для расследования военных преступлений и преступлений против человечности.

16:34 Минобороны показало кадры пресечения украинской контратаки.



16:17 Автобусы с предположительно сдавшимися боевиками "Азова" покидают Мариуполь.

16:06 Народная милиция ЛНР освободила населенный пункт Орехово.

15:30 Российские саперы рассказали, что украинские силовики при отходе из Донбасса оставили ряд минных ловушек.

13:38 Шольц и Зеленский заявили, что мирное урегулирование возможно только при отводе войск РФ.

13:03 Возможная передача Украине замороженных российских активов была бы прямым воровством, подобные шаги потребуют ответа, заявили в Кремле.

11:53 Переговоры РФ и Украины не идут, Киев фактически вышел из этого процесса – МИД РФ.

11:50 Россия готова и далее решать гуманитарные вопросы на Украине, как это было ранее с вывозом раненых с "Азовстали", заявил Лавров.

11:23 Из "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных, в их числе 51 раненый, уточнили в ДНР.

11:01 Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.

10:32 Песков заявил, что само существование России является раздражителем для коллективного Запада.

10:18 МВД России сообщило, что сняло ограничения на въезд более 3 тысяч граждан Украины, ДНР и ЛНР, допустивших административные нарушения.

9:05 Военнослужащие войск противовоздушной обороны, артиллеристы и мотострелки получили госнаграды за мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса.

8:22 Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле села Авдеевка с украинской стороны. Есть повреждения домов и автомобилей, пострадавших нет.

17 мая

21:52 Украинские боевики оборудуют позиции в школах, детсадах и больницах.

21:24 В Донбассе идут бои за населенный пункт Камышеваха.

20:54 Поселок Новозвановка к югу от Попасной перешел под контроль сил ЛНР.

19:57 Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР.

19:32 С начала суток в ДНР уничтожены 22 украинских националиста.

18:40 В Крыму начали трудоустраивать беженцев из Донбасса и Украины.

18:32Украинские спецслужбы подорвали аммиачную селитру в районе Мазановки.

17:05 На встрече лидеров ОДКБ не ставился вопрос использования сил организации на Украине.

16:12 Раненых украинских боевиков выпустили с "Азовстали".

16:04 В результате украинского обстрела в Херсоне погиб 84-летний мужчина.

15:23 Более 6,2 миллиона беженцев покинули Украину, сообщили в ООН.

14:35 Готовится эвакуация раненых из "Азовстали", объявил Ходаковский по итогам переговоров со сдавшимися солдатами.

14:25 Сейчас время передела мира. Запад ведет ожесточенную борьбу за свои позиции – Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

14:03 Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин не исключает вступление Киева в НАТО без выполнения Плана действий по членству.

12:56 Девять украинских военных, вышедших с территории блокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, сообщил Ходаковский.

11:26 Губернатор сообщил, что звуки выстрелов и разрыва снарядов, которые слышали жители отдельных приграничных районов Курской области, доносились со стороны Украины. На российской территории никаких прецедентов не было.

11:07 Над Херсоном слышны звуки взрывов. По предварительным данным, российские ПВО отражают удары со стороны Николаева, сообщают "Известия".

10:43 Средства ПВО РФ в Николаевской и Харьковской областях сбили в воздухе два самолёта Су-25 ВС Украины, сообщили в Минобороны.

10:31 Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области вооружение иностранного производства.

9:37 Губернатор Харьковской области Украины заявил, что украинские войска, защищающие Харьков, достигли государственной границы с Россией.

8:51 Украинские военные вышли с "Азовстали" и подняли белый флаг.

8:28 Размзан Кадыров призвал Эрдогана не оказывать помощи Украине в эвакуации солдат с "Азовстали". По его словам, находящиеся там бойцы являются "ярыми противниками и очернителями ислама".

16 мая

Новости спецоперации предыдущей недели с 9 по 15 мая – в материале.