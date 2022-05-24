Украинский символ снял спецназ

В Сети сообщают, что российские войска освободили город Светлодарск в Донецкой области. В Telegram появилось видео, как солдат аккуратно снимает украинский флаг со здания городского совета и складывает его. Официального подтверждения об освобождении города со стороны Минобороны России не было.

По данным Readovka, теперь над администрацией развевается российский триколор.

Ранее украинская сторона сообщала, что российские войска вплотную подошли к Светлодарску, наступая со стороны Попасной. Арестович отмечал, что в этом направлении ВСУ находятся в крайне тяжелом положении. В ДНР накануне заявили, что украинские силы покинули город и отошли к Бахмуту, чтоб избежать окружения.

Как пишет украинский канал "Политика страны", теперь ВС РФ может наступать на Бахмут с юга, а также атаковать украинские позиции к северу от Горловки.

В Светлодарске находится крупнейшая в Украине теплоэлектростанция – Углегорская.