Для появления подобных особенностей на лице глава Украины еще молод

Специалист по физиогномике Елена Мифф полагает, что за годы президентства внешность Владимира Зеленского претерпела серьезнейшие изменения – не заметить их крайне сложно. По ее словам, многие появившиеся детали на его лице не соответствуют его реальному возрасту.

Она отметила, что обратила внимание на мешки, которые могут сигнализировать о проблемах с почками, новую морщину на лбу, для возникновения которой президент еще достаточно молод – все это является тревожным знаком.

"Это говорит о том, что Владимира ждут большие изменения не в самую лучшую сторону. Углы глаза стали съезжать, это говорит, конечно же, о его усталости и о том, что он себя исчерпал, он устал", – передает ее слова "Пятый канал".

Сейчас, по ее словам, речь Владимира Зеленского стала спутанной, а взгляд абстрактным. Она полагает, что глава Украины испытывает полное разочарование и сильное внутреннее одиночество.

Мифф считает, что президент самостоятельно включил режим самоуничтожения. Это демонстрирует его психическое и физиологическое состояние – физиогномист указала, что Зеленский "абсолютно несчастный человек внутри, и это видно".

Также, по ее словам, на лице украинского лидера появились определенные знаки, которые несут плохую информацию о его будущем. Лобные морщины имеют фатальное значение, о негативном прогнозе говорят и глаза, поменявшие свою форму.

Ранее украинские СМИ обращали внимание на то, как изменилась внешность Зеленского с начала спецоперации.