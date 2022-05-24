Тревожный знак: физиогномист расшифровала новые морщины Зеленского

Тревожный знак: физиогномист расшифровала новые морщины Зеленского
Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Для появления подобных особенностей на лице глава Украины еще молод

Специалист по физиогномике Елена Мифф полагает, что за годы президентства внешность Владимира Зеленского претерпела серьезнейшие изменения – не заметить их крайне сложно. По ее словам, многие появившиеся детали на его лице не соответствуют его реальному возрасту. 

Она отметила, что обратила внимание на мешки, которые могут сигнализировать о проблемах с почками, новую морщину на лбу, для возникновения которой президент еще достаточно молод – все это является тревожным знаком.

"Это говорит о том, что Владимира ждут большие изменения не в самую лучшую сторону. Углы глаза стали съезжать, это говорит, конечно же, о его усталости и о том, что он себя исчерпал, он устал", – передает ее слова "Пятый канал". 

Сейчас, по ее словам, речь Владимира Зеленского стала спутанной, а взгляд абстрактным. Она полагает, что глава Украины испытывает полное разочарование и сильное внутреннее одиночество. 

Мифф считает, что президент самостоятельно включил режим самоуничтожения. Это демонстрирует его психическое и физиологическое состояние – физиогномист указала, что Зеленский "абсолютно несчастный человек внутри, и это видно". 

Также, по ее словам, на лице украинского лидера появились определенные знаки, которые несут плохую информацию о его будущем. Лобные морщины имеют фатальное значение, о негативном прогнозе говорят и глаза, поменявшие свою форму. 

Ранее украинские СМИ обращали внимание на то, как изменилась внешность Зеленского с начала спецоперации. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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