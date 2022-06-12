Стратег внешнеамериканской политики раскритиковал союзников Америки

Российская Федерация явно заслуживает "своего места", которое ей необходимо найти после ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер для Times.

Экс-советник президента Америки по национальной безопасности заявил, что Белый дом должен решить эту проблему по завершении специальной операции российских войск на Украине – в противном случае, считает Киссинджер, РФ останется в фарватере Китая и будет играть для него роль некого форпоста перед всей Европой.

Один из главных стратегов внешней политики США также коснулся НАТО, указав, что для Штатов важно сохранить альянс, который выступает отражением "сотрудничества США и Европы". Однако сотрудничество Запада с азиатскими государствами будет наполнено "большими вопросами". При этом у самих членов НАТО зачастую расходятся взгляды в происходящем. Консолидироваться в определенной степени Европе и США удалось лишь из-за ситуации на Украине.

Что касается положения в Штатах, США 21 века представляются куда более разобщенной и страдающей от противоречий страной, если сравнивать ее с Америкой конца 1960-х годов, уверен Киссинджер. Республиканцы и демократы выступают зачинщиками политической борьбы друг с другом, совершенно не учитывая национальные интересы.