Озвучена вероятная стратегия защиты России от Финляндии и Швеции

Озвучена вероятная стратегия защиты России от Финляндии и Швеции
Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Москва должна ответить максимально быстро

России необходимо пересмотреть пункты военной доктрины страны, касающиеся условий применения ядерного оружия в целях защиты, в ответ на перспективное расширение НАТО с помощью Швеции и Финляндии. Такого мнения придерживается военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, сообщает РИА "Новости".

Если процедура вступления стран в альянс пройдет по ускоренному пути, то уже к лету их армия будет интегрирована в военную структуру НАТО. Любое обострение военной ситуации на европейском континенте способно привести к развертыыванию ударных сил в Финляндии или другим решениям, способным оказать влияние на безопасность России. Москва в таком случае должна реагировать максимально быстро, считает эксперт.

По его мнению, российская сторона должна озаботиться созданием эффективного потенциала сдерживания: это оснащение новых бригад, дивизий, усиление системы ПВО у границы с Финляндией, изменение военной доктрины с упором на ядерный ответ, а также заняться разработкой сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами "Калибр". 

"Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности России и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны", – полагает он.

Новая военная доктрина, по словам Коротченко, должна описывать условия, при которых РФ имеет право в качестве ответа на агрессивные действия или нападение наностить тактические удары по инфраструктуре и военным объектам НАТО ядерным оружием, пишет URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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