Операция планировалась на 8 марта

Источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА "Новости" об обнаружении плана, разработанного боевиками "Азова"*, по захвату Новоазовска и дальнейшему выходу к российской границе.

Согласно документу, нацбатальон планировал окружить расположенный в ДНР город. На карте были обозначены точки, откуда должны были начать выдвижение войска, а стрелочками указанно направление – главной задачей было вплотную приблизиться к Новоазовску, а после захватить его. Затем солдаты должны были выдвинуться в сторону российской границы.

Наступление, следуя из отметок, планировалось 8 марта. Когда именно был разработан план неизвестно.

Ранее журналисты смогли проникнуть внутрь бомбоубежища на "Азовстали" – внутри нашли инструкции на случай ядерного взрыва.

*запрещенная в России организация