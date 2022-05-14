Раскрыт план "Азова"* по выходу к российской границе

Раскрыт план "Азова"* по выходу к российской границе
Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Операция планировалась на 8 марта

Источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА "Новости" об обнаружении плана, разработанного боевиками "Азова"*, по захвату Новоазовска и дальнейшему выходу к российской границе.

Согласно документу, нацбатальон планировал окружить расположенный в ДНР город. На карте были обозначены точки, откуда должны были начать выдвижение войска, а стрелочками указанно направление – главной задачей было вплотную приблизиться к Новоазовску, а после захватить его. Затем солдаты должны были выдвинуться в сторону российской границы. 

Наступление, следуя из отметок, планировалось 8 марта. Когда именно был разработан план неизвестно. 

Ранее журналисты смогли проникнуть внутрь бомбоубежища на "Азовстали" – внутри нашли инструкции на случай ядерного взрыва. 

*запрещенная в России организация
Источник: РИА "Новости"
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