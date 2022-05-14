Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА "Новости" об обнаружении плана, разработанного боевиками "Азова"*, по захвату Новоазовска и дальнейшему выходу к российской границе.
Согласно документу, нацбатальон планировал окружить расположенный в ДНР город. На карте были обозначены точки, откуда должны были начать выдвижение войска, а стрелочками указанно направление – главной задачей было вплотную приблизиться к Новоазовску, а после захватить его. Затем солдаты должны были выдвинуться в сторону российской границы.
Наступление, следуя из отметок, планировалось 8 марта. Когда именно был разработан план неизвестно.
Ранее журналисты смогли проникнуть внутрь бомбоубежища на "Азовстали" – внутри нашли инструкции на случай ядерного взрыва.
О планах Пекина разузнали американские журналисты