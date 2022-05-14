Советские плакаты и надписи на русском: появились кадры из убежища "Азовстали"

Советские плакаты и надписи на русском: появились кадры из убежища "Азовстали"
Фото: V Ictor/XinHua/www.globallookpress.com
Помещения готовили даже на случай ядерного взрыва

Корреспонденту РИА "Новости" удалось проникнуть внутрь бомбоубежища на "Азовстали", которое находится под контролем российских военных. В подобных помещениях, по заявлениям мирных граждан, ранее покинувших завод, находятся солдаты "Азова"* и ВСУ.

На входе внутрь помещения висит надпись на русском языке – "Убежище №18183. Кузнечно-прессовый цех. Ключи находятся у командира Звонаревой Натальи Петровны". 

Внизу, на уровне примерно пяти метров под землей, проходы переграждают тостые бронированные двери со специальными вентилями для герметичного закрывания. 

Внутри коридоров есть различные комнаты: электрощитовая, в которой вырваны все провода, туалеты, помещение со средствами индивидуальной защиты и техникой, которая предположительно нужна на случай, если люди окажутся под завалами – все полки уже пусты. 

В блоке с системой водоснабжения журналист нашел плакат с текстом закона Украины "О гражданской обороне" и инструкцию по эксплуатации убежища в мирное время. 

Склад с продуктами питания пустой. На стене сохранились лишь пояснения по необходимому общему уровню продуктов, а также суточной норме их потребления на каждого человека. 

На медицинском посте были расклеены плакаты по оказанию первой помощи. В следующем помещении – вывески с инструкцией по организации наблюдательного пункта в случае ядерного взрыва. По соседству – советский плакат "Во имя мира" с изображением расплавленных авиабомб в плавильном котле. 

*запрещенная в России организация
Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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