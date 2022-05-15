Простые слушатели поделились своим мнением

Ночью 15 мая стали известны итоги популярного песенного конкурса "Евровидение – 2022". Мероприятие проводилось в итальянском городе Турин. Зрители и судьи отдали победу украинской группе Kalush Orchestra. Певцы из Незалежной исполнили песню под названием Stefania.



Как заявили украинские участники, данная композиция посвящена всем матерям Незалежной. При этом одержать победу артистам с Украины помогло зрительское голосование. Музыкальное жюри больше оценило композицию британского исполнителя Сэма Райдера.

В интернет-пространстве бурно отреагировали на выданную Украине победу. Многие считают, что исход был понятен давно, а победу отдали незалежным по политическим мотивам -только из-за того, что они представляют Украину.

"Да им бы дали первое место, если бы вообще не приезжали, по телефону намяукали и все", "Теперь Украина заявила "Евровидению": "Нравится, не нравится, терпи моя красавица!", "Как хорошо, что там не было России, на этой помойке!", "Песня посвящена ВСЕМ украинским матерям? И той жуткой статуе, от вида которой я уже неделю заснуть не могу? Тогда понятно, почему они победили. Уродство в Европе давно стало нормой и целью", "Мир идиотов", "Самый тошнотворный конкурс. Хуже нет. Выиграть в нем, себя не уважать", "Срежиссированная политическая "победа", – пишут читатели РИА "Новости".

К слову, недавно в Сети активно обсуждалась необычная скульптура "Крик украинской матери". Некоторым показалось, что собирательный образ женщины больше похож на монстра.