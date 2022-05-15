Украинские силовики подстроили бунт зеков в Херсоне - раскрыт организатор провокации

Украинские силовики подстроили бунт зеков в Херсоне - раскрыт организатор провокации
Фото: www.pixabay.com
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За скандальной провокацией стоит Служба безопасности Украины

В своем стремлении устроить хаос на территории столкновений украинских и российских войск незалежные силовики готовы идти на весьма безрассудные поступки. Так, стало известно, что украинская Служба безопасности подстроила бунт заключенных в следственном изоляторе Херсона. Целью безопасников было подорвать стабильность в городе и устроить местным "сладкую жизнь".

Такой информацией с журналистами поделился и.о. руководителя следственного изолятора Игорь Гуряков. Он подчеркнул, что украинские силовики рассчитывали таким образом дискредитировать новую военно-гражданскую администрацию, которая действует на территории освобожденного города.

Несколько дней назад в херсонском изоляторе начался бунт. Зеки пытались сбежать в город для того, чтобы учинить там беспорядки. Однако их задумка не удалась – российская военная полиция совместно с местными сотрудниками СИЗО пресекла попытку побега.

Гуряков подчеркнул, что ответственность за провокацию полностью лежит на плечах СБУ. Украинский офицер сам участвовал в подготовке побега, однако понял, что ситуация может выйти из-под контроля и грозит серьезными последствиями для мирных жителей Херсона. После этого он обратился за помощью к военному коменданту города и рассказал, все как есть.

К слову, недавно была раскрыта тактика борьбы с засевшими на мариупольском заводе "Азовсталь" боевиками.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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