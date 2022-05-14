Беспорядки ликвидировали российские военные

Источник в российских силовых структурах рассказал РИА "Новости", что заключенные в СИЗО Херсона пытались выбежать в город. Попытку бунта они организовали в минувшую среду.

Осужденные массово покинули свои камеры – справиться с ними сотрудникам СИЗО не удалось, поэтому они обратились за помощью к российским военным.

"На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах", – заявил собеседник.

По его словам, сейчас на месте проводят расследование, чтобы установить, как заключенные смогли покинуть свои камеры.

СИЗО находится практически в центре города – всего там заключено более 280 человек, часть из которых отбывает наказание за совершение тяжких преступлений. 13 преступников имеют пожизненный срок.