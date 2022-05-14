Заключенные в Херсоне устроили бунт и попытались бежать

Заключенные в Херсоне устроили бунт и попытались бежать
Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Беспорядки ликвидировали российские военные

Источник в российских силовых структурах рассказал РИА "Новости", что заключенные в СИЗО Херсона пытались выбежать в город. Попытку бунта они организовали в минувшую среду. 

Осужденные массово покинули свои камеры – справиться с ними сотрудникам СИЗО не удалось, поэтому они обратились за помощью к российским военным. 

"На сегодняшний день обстановка стабильная, все заключенные на своих местах", – заявил собеседник.

По его словам, сейчас на месте проводят расследование, чтобы установить, как заключенные смогли покинуть свои камеры.

СИЗО находится практически в центре города – всего там заключено более 280 человек, часть из которых отбывает наказание за совершение тяжких преступлений. 13 преступников имеют пожизненный срок.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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